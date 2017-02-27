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Санду: Режим Плахотнюка-Додона дискредитирует Молдову
27.02.2017

Режим Влада Плахотнюка, председателя Демократической партии, и Игоря Додона, президента Молдовы, продолжают дискредитировать Молдову на международном уровне.

Так считает лидер Партии действия и солидарности (PAS), бывший кандидат на пост президента от правой оппозиции Майя Санду.

Как передает "Инфотаг", она написала в социальных сетях, что недавняя переписка президента с послами Румынии и США в Молдове "является доказательством того, насколько опасными могут быть его высокомерие и невежество для национальных интересов РМ".

"Такая маленькая страна, как наша, может продвигать свои интересы на региональном и международном уровне посредством соответствующей внешней политики, а не проявлением неуважения к партнерам страны. Он лишил права молдавских военных на участие в международных учениях. Режим Плахотнюка-Додона продолжает дискредитировать Молдову на международном уровне", - считает Санду.

 

 


 
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