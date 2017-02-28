Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор, которого прокуроры объявляли главным обвиняемым в деле о кражах из «Banca de Economii», был освобожден от наказания за донос, тем самым искупив свою вину.

Об этом заявил генеральный прокурор Эдуард Харунжен, отвечая на вопрос журналистов, почему Илан Шор, давший показания против Филата и признавшийся, что дал взятку, до сих пор не понес наказания.

«По закону, если человек, до того как правоохранительные органы узнали об этом из других источников, сам признается, что дал взятку, он освобождается от ответственности. Чтобы было понятно, Шор искупил свою вину дачи взятки тем, что написал этот донос. Что касается других дел, это тактика следствия. Все идет по нашему плану, не стоит опережать события: во всем, что мы делаем, есть логическая цепочка», - заявил Харунжен в интервью «Newsmaker».

Примар Орхея, миллионер Илан Шор обвиняется в хищении пяти млрд. леев из «Banca de Economii». В настоящее время он находится под домашним арестом, но может избежать ареста, если суд не провозгласит вердикт до 22 июня 2017 г. (имеется в виду решение Конституционного суда, который установил, что лицо не может находиться больше года под превентивным арестом).

Напомним, что Илан Шор был задержан 22 июня 2016 г. по обвинению в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах в рамках дел, связанных с необеспеченными кредитами, предоставленными в 2014 г. «Banca de Economii».

Спустя менее полтора месяца нахождения под стражей в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией, 5 августа 2016 г. Шор был переведен под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Шора уже задерживали в мае 2015 г. по другому делу, связанному с мошенничеством в банковском секторе; он и тогда находился под домашним арестом и вскоре был освобожден.

Шор - главный обвиняемый в хищении из банковско-финансовой системы Молдовы, но несмотря на то, что правоохранительные органы проводят расследования почти два года в его отношении, его еще не удалось осудить.