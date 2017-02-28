Этого не делалось с 2009 года! Вот, что заявил президент Додон!

Президент Р. Молдова, Игорь Додон, буде принимать на аудиенциию граждан, ежемесячно, в последний понедельник месяца, с 14.00 до 19.00. Об этом он заявил на одной из социальных сетях.

Как сообщает ТРИБУНА, Игорь Додон отметил, что сегодня начал эту практику и разговаривал с десятками людей из разных уголков страны, которые высказали, каждый в отдельности, проблемы с которыми сталкиваются.

«Значительно увеличилось количество заявителей, обратившихся за помощью, за последние месяцы, будучи зарегистрировано 689 обращений, что составляет примерно общее количество поступивших от граждан жалоб за прошедший год. Отмечу, что в последний раз президент страны принимал граждан на аудиенцию в 2009 г.», — уточнил Додон.

Андриана Кептине