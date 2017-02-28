Сергей Магдалюк: "Государственные органы игнорируют демократические принципы"

В Ассоциации международных перевозчиков Молдовы (AITA) очередное противостояние между президентом и ее членами. Запущен механизм судебных тяжб, представляются доказательства сторон, проводятся пресс-конференции. Член совета AITA Сергей МАГДАЛЮК согласился рассказать агентству «ИНФОТАГ» о сути конфликта.

«И.»: Несколько лет назад нынешний президент AITA Григорий Бернавски был с вами по одну сторону баррикады, горячо ратуя за смену тогдашнего руководства Ассоциации международных перевозчиков. А нынче большинство соратников по тогдашней борьбе пожелало отправить его в отставку. Выходит, что прав был видный деятель Великой французской революции Жорж Жак Донтон, сказавший перед казнью, что революция пожирает своих детей?

С. М.: Я бы не стал квалифицировать разрешение конфликтов в Ассоциации международных перевозчиков как «революционный путь», поскольку отличительной чертой революции является неправовой характер изменения действующей системы. А в AITA конфликты разрешаются в рамках правового поля. Да и мотивы нынешнего и тогдашнего противостояния между президентом и членами ассоциации различны. Сегодня в AITA конфликта вообще нет. Просто, юридическая система не желает следовать коллективному решению общественной организации.

«И.»: В чем отличия тогдашнего и нынешнего противостояния?

С.М.: Общественная организация (AITA) создана для защиты профессиональных интересов автомобильных грузоперевозчиков 25 лет назад. В 2014 г. были внесены поправки и устранены прежние неравенства при голосовании, все стали равны: один человек – один голос.

При этом хочу подчеркнуть, что бывшего тогда президентом AITA Владимира Флоря никто не собирался смещать с должности. Наоборот, многие члены ассоциации желали, чтобы он, по-прежнему возглавлял AITA. Его пригласили на отчетно-выборное собрание, но он не пришел. Это было его решение.

Владимир Анатольевич является высококлассным профессиналом и отличным менеджером. В среде автомобилистов он пользуется огромным уважениеми доверием. Очень жаль, что его не привлекли к управлению нашей отраслью.

В 2014 г. члены ассоциации избрали новый Совет AITA, утвердили Григория Бернавски в должности президента, а Евгения Губчак - генерального секретаря.

«И.»: Так выходит, что новое руководство AITA не оправдало надежд ее учредителей?

С.М.: Да, господин Бернавски не оправдал оказанное ему доверие. В июле 2016 г. 28 голосами из 51 члена Ассоциации, президентом AITA был избран Евгений Губчак. К его деятельности на посту генерального секретаря ни у кого не было претензий. В коллективе его уважают, Международный союз автомобильного транспорта (IRU) его ценит. Он владеет государственным языком. Евгений Губчак является дипломированным инженером – автомобилистом (в 1980 г. окончил Кишиневский политехнический институт с красным дипломом). Многие годы руководил автотранспортной базой «Колхозстроя», имевшей на своем балансе более 300 автомобилей. Нынче он является основателем успешно действующей автотранспортной компании «Pegas-bis».

Избрание Губчака на пост президента AITA было осуществлено в соответствии с необходимыми требованиями. В этом легко убедиться, просмотрев видеозапись собрания.

Предоставление Минюсту протокола собрания носит уведомительный характер. Общественная организация просто информирует орган, ведущий реестр, о назначении нового руководителя. И должны быть очень веские причины, чтобы отказать ей в этом праве, избирать того руководителя, которого большинство членов считает нужным. А если имеются судебные определения, то они должны быть обоснованными.

Но как выяснилось, система юстиции и правосудия в Молдове не работают. Определять, достоин или нет Евгений Губчак занять пост президента AITA не должен решать Минюст. Если же имеются сомнения по поводу соблюдения демократических принципов при его избрании, просмотрите видеозаписи, пригласите участников собрания для беседы. А если кому-то то не нравится, что избрали не того, а этого, то пусть он со своим недовольством и остается. Демократия – это метод коллективного принятия решения, и назначение лидера путем состязательного выбора.

«И.»: Почему в Минюст был представлен не оригинал списка участников собрания, а копия?

С.М.: Потому, что господин Бернавски запихал его в свой портфель, что наглядно видно при просмотре видеозаписи, а затем заявил, что его у него выкрали. Впоследствии этот список был обнаружен полицией у него дома.

«И.»: Какие у Совета Ассоциации имелись претензии к Григорию Бернавски на посту президента AITA?

С.М.: Прежде чем ответить на вопрос, хочу заметить, что никто из 10 членов Совета не посягал на место президента. Мы всего лишь хотели, чтобы Ассоциация работала нормально, чтобы был налажен общественный контроль, чтобы принятие решений осуществлялось транспарентно, чтобы деятельность администрации проводилась во благо, а не во вред автомобилистам, чтобы удешевлялась стоимость Cаrnet - Tir, чтобы не раздувались штаты, а наоборот, оптимизировались расходы.

И первое с чего Совет начал свою деятельность - с принятия решения об уменьшении заработной платы руководству AITA на 25%. И Григорий Бернавски был самым активным среди тех, который упрекал бывшее руководство AITA в излишних расходах. И тот же Бернавски, несмотря на то, что Совет уменьшил зарплату, произвел сокращение численности персонала, сократил другие расходы, оставив зарплату на прежнем уровне. Да и многочисленные зарубежные командировки, по-прежнему, продолжались.

Сначала мы указывали ему на это по - дружески. Ты, ведь, сам упрекал прежнего президента в том, что он живет на широкую ногу, а теперь сам таковым являешься. Но шли месяцы, но ничего не менялось. Более того, усугублялось. Ревизора и членов Совета вообще не допускали к документам, связанным с ведением финансово - хозяйственной деятельности.

Мы пришли в Совет для того, чтобы изменить положение дел в Ассоциации к лучшему, оптимизировать расходы, убрать ненужных людей, а не для того, чтобы сменить одних функционеров на других.

«И.»: И когда члены Ассоциации заметили, что именно такая смена и произошла на самом деле?

С.М.: В 2015 г. в повестку годового собрания был включен вопрос о неудовлетворительной работе господина Бернавски. Но по итогам голосования его пожелали оставить в должности президента 26 членов, против 24, то есть демократические принципы были соблюдены. Кроме того, он прилюдно пообещал, что учтет высказанные претензии и замечания. Но дальше слов у него дело не пошло. В финансовые дела членов Совета по – прежнему не допускали, а общественная организация стала напоминать индивидуальное предприятие.

Причем не везде в AITA царил тоталитаризм. Деятельность по выдачи Cаrnet – Tir (за этот участок был ответственен генеральный секретарь Евгений Губчак) осуществлялась четко и прозрачно. На отлаженную систему никто не пытался посягнуть, поскольку знали, будешь вставлять палки в колеса, то IRU накажет так, что мало не покажется. Такой же четкости и транспарентности мы хотели добиться и при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности в целом в Ассоциации. Но для того, чтобы так могло стать, следовало освободить от должности президента AITA Григория Бернавски. Что и было сделано летом 2016 г.

Сейчас он заявляет о том, что в Ассоциации ведется война между двумя группировками, а он, не примкнувший ни к одной из них, находясь в центре, борется за сохранение AITA, не давая ничего украсть.

Смешно это слушать. Нет никаких группировок. Присутствует только одно – нежелание Бернавски покинуть должность президента AITA. И в этой его неблаговидной деятельности, к большому удивлению членов Ассоциации, ему явно потворствует Минюст и суды. Его кандидатуру на пост президента во время проведения собрания, не выдвинули даже те, кто во время проведения заседания Совета предлагал внести его фамилию в список.

«И.»: Господин Губчак, не признанный Минюстом в качестве президента AITA, свои обязанности как генеральный секретарь продолжает исполнять?

С.М.: Нет. Поскольку господин Бернавски уволил его с этой должности. Причем не как предусматривает Трудовой кодекс - приказом, а неким распоряжением без номера. Его даже не смутило то обстоятельство, что на эту должность Губчака в 2014 г. утвердило собрание, а также то, что в соответствии с требованиями устава, зарегистрированного в Министерстве юстиции РМ, прераготива по увольнению генсекретаря находится в компетенции Совета.

«И.»: Должность генерального секретаря – это особая штатная единица. Она не только согласовывается с IRU, но и лицу, претендующему на ее занятие, следует пройти соответствующую стажировку непосредственно в IRU. Если должность генсекретаря более чем полгода вакантна, то, как же тогда осуществляется выдача Cаrnet – Tir?

С.М.: Пока что найден компромисс. Поскольку в должности начальника отдела, занимающегося оформлением таких документов, уже 15 лет работает один и тот же человек, и его знают в IRU, то временно разрешено выдавать Cornet – Tir за его подписью. Но так до бесконечности продолжаться не может. А может быть приостановлено членство в Международной организации автомобильного транспорта (IRU). Что фактически свернет деятельность молдавских автомобильных грузоперевозчиков за границей. Поскольку при отсутствии Cаrnet – Tir им, при пересечении границ других государств, придется уалачивать, в зависимости от груза, финансовые гарантии от 200 до 800 тыс. евро, а сегодня приобретение Cаrnet – Tir обходится от 20 до 60 евро.

«И.»: И что собирается предпринять большинство членов Ассоциации?

С.М.: Готовим обращения в адрес президента страны, председателя парламента, премьер-министра, генерального прокурора. Постараемся объяснить пагубность той ситуации, в которую может попасть автотранспортная отрасль РМ, «благодаря» действиям Минюста и судебных инстанций.

«И».: Не собираетесь, как в прошлый раз, устраивать автомобильные демарши, в виде движения по магистралям Кишинева колонн автомашин со скоростью 10 километров в час?

С.М.: Не исключаем и такой вариант. Но все должно идти своим чередом. Мы ждем решения суда. Затем регистрации Минюстом Евгения Губчака в качестве президента AITA.

«И.»: Почему именно в феврале 2017 г., а не в августе 2016 г. решили поведать обществу о том, что творят работники Минюста и судьи?

С.М.: Не хотели выносить сор из избы раньше времени. А сейчас мы видим, что отдельные государственные структуры не просто демонстрируют к ассоциации наплевательское отношение, а саботируют узаконивание нашего коллективного решения.