«Наша партия» во главе с Ренато Усатым подвергается беспрецедентным нападкам, что видно уже невооруженным глазом. И эти нападки направлены не только на имидж, но и на уничтожение инфраструктуры формирования через «организацию» уходов из этой партии. Может кому-то эти утверждения покажутся слишком жесткими, но не надо пьянеть от воды – мы живем в Р. Молдова, где ничего не происходит случайно. Особенно в политике.

Абстрагируясь от нынешней ситуации НП, я попытаюсь дать возможные ответы на вопрос: Какова ставка войны, начатой против партии Ренато Усатого? Так как, если нам удастся ответить на этот вопрос, многие вещи станут более очевидными. А возможных ответов могут быть три. По меньшей мере, я так вижу ситуацию.

Первое — нынешнее правительство, хотя и продолжает утверждать, что является проевропейской, все чаще создается впечатление, что она хочет создать «молдавско-сталинскую» силу, пытается продвинуться к правоцентристскому направлению, и тем самым освободить потенциальную электоральную нишу, которую теперь занимает партия Ренато Усатого.



Власть понимает, что на правоцентристском сегменте нельзя сильно расшириться, и что ее «проевропейский» имидж граждане не очень принимают, а партнеры по развитию закрывают глаза на эту «маленькую деталь», потому что им больше не с кем разговаривать в Молдове на данном этапе, чтобы не допустить возврат страны всецело под влияние России. Проевропейский имидж нынешней власти рассыплется накануне очередных парламентских выборов, и она заранее должна подготовить запасной «полигон», и этим полигоном может быть только левоцентристский сегмент, который занимает в основном Ренато Усатый.

Второе – Ренато Усатый стал неудобным для нынешней власти своими острыми заявлениями и некоторыми разоблачениями.



Власть понимает, что благодаря характеру примара мун. Бэлць и его формированию, любая возможность контролировать его и любая возможность достигнуть какой-то договоренности с ним — исключена, а это означает, что под боком у власти – мина с замедленным действием, которую надо обезвредить сейчас, даже рискуя укрепить Партию социалистов, и так являющейся достаточно сильной. Так как если нынешняя власть не намерена мигрировать к левоцентристскому сегменту электората НП, в случае уничтожения НП, начнет миграцию в основном в сторону ПСРМ. Готова ли власть заплатить такую цену для политической нейтрализации Ренато Усатого и его партии? Это совсем непростой вопрос, так как электорально «подпитав избирателей НП, ПСРМ может стать силой, рост которой невозможно будет контролировать никем и ничем. Также как случилось с ПСРМ в 2001 году».

Третье — правительство готовит почву для внедрения одномандатной или смешанной избирательной системы.



Ни для кого не секрет, что в рамках одномандатной или смешанной избирательной системы основная роль отводится местным лидерам, а у НП, с этой точки зрения, все в порядке. На предыдущих общих местных выборах НП получила руководство одной трети больших городов страны, и этот фактор может сыграть решающую роль в рамках возможных выборов на основе одномандатной или смешанной избирательной системы. Уничтожение НП означало бы дополнительную гарантию для нынешней власти, которая будет основным бенефициаром избирательной системы.

Возможно, существуют и другие ответы на вопрос, сформулированный в начале этого материала.