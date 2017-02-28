Думитру Барбалат: Мы видим перформанс минздрава под названием «Не на жизнь, а на смерть»

Повышение стоимости медицинских услуг привело к тому, что самые дорогие медицинские манипуляции, согласно новым тарифам, утвержденным правительством, превышают миллион лей за одну услугу. Экономически аналитик Думитру Барбалат назвал это нововведение зловещим перформансом минздрава и всей исполнительной власти, не обратившей внимания на отсутствие анализа последствий. А какими будут последствия? Об этом аналитик рассказал «Молдавским ведомостям».

К середине года вся бюджетная медицина останется без финансирования…

Когда в парламенте рассматривают инициативы депутатов – их всякий раз отклоняют, если нет расчетов и анализа последствий, источников покрытия затрат бюджетом. Но когда представили инициативу повышения стоимости медицинских услуг - все смолчали.

Минздрав должен был указать, за счет чего можно повысить стоимость медицинских услуг. Любые предложения по изменению ежегодных бюджетных законов должны сопровождаться пояснительной запиской с оценкой финансового воздействия изменений на три последующих года – этого требует статья 61 закона о бюджетной системе!

Но этого расчета минздрав не представил. Нет его и на порталах министерства и правительства.

Было ли повышение стоимости медуслуг принято с расчетом, если да – то чей это был расчет и в чем он состоял? Была ли это на самом деле вынужденная мера?

Совсем не сложно понять, что минздрав необдуманно внес свое предложение на заседании кабмина. И вот почему.

Фонд медицинского страхования в 2017 году - на 6,2 процента больше, чем в 2016-м. В том числе за счет трансфертов из госбюджета - на 3,2 процента и за счет реализации медицинских полисов - на 8,3 процента. При этом сумма взноса осталась неизменной – 9 процентов, по 4,5 процента от предпринимателей и работников.

То есть незначительный рост дохода медфонда в основном обеспечен за счет незначительного увеличения доходов от реализации медполисов и за счет разницы по курсу лей/доллар/евро.

И если на основании уже действующего постановления национальная компания медицинского страхования в текущем году начнет компенсировать медучреждениям расходы по новым тарифам - то даже при их росте в среднем на 50-70 процентов (а фактически больше) примерно к середине 2017 года начнет ощущаться дефицит фонда медицинского страхования. Его просто израсходуют, применив новые тарифы уже с февраля (а может даже с января?).

…И придется повышать налоги

И тогда неминуемо возникнет потребность в пересмотре закона о фонде медстрахования на текущий год, увеличении его доходной и расходной частей. Ведь иначе вся бюджетная медицина останется без финансирования.

Спросите, за счет чего увеличивать? Естественно, за счет повышения 9-процентного медвзноса хотя бы на 4-6 процентных пункта. А это значит, что предпринимателям и работающим надо будет больше платить за медицинское страхование. И все равно ситуацию это не спасет, так как заявленные «аппетиты» в части повышения стоимости медуслуг намного больше, чем можно себе позволить даже при повышении взноса с 9 до 14 процентов.

Ради чего все делается? Ради роста зарплат медработников, которого нет?

Теперь, когда ляпсус совершен, когда прозвучали возмущенные требования отставки министра, вдруг решили сообщить нам о значительном достижении - росте зарплат медработников. Якобы для отдельных категорий врачей это около 12 тысяч, а для молодых специалистов - 7 тысяч лей. А это действительно так? Откуда у минздрава такая статистика?

На портале бюро статистики мы находим данные о зарплате только за 2015 год – и это всего 4,54 тысячи по экономике и 4,14 тысячи для бюджетников. Отдельно зарплату медработников НБС не считает, есть общая цифра для медицинских и социальных работников - 4,39 тысячи и 3,42 тысячи для бюджетников.

На портале НКМС последний отчет – тоже за 2015 год, и там указано, что средняя зарплата в медицине в 2015 году была 3,69 тысячи. Никаких отчетов по медицине, в том числе по зарплатам, за 2016 год нет ни на портале компании, ни на портале минздрава.

Откуда, спрашивается, у минздрава свежая информация о зарплате в отрасли? Разве в 2016 году были такие резкие повышения зарплаты медработников, чтобы можно было анонсировать объем зарплаты молодых специалистов-медиков в 7 тысяч лей (в полтора раза выше средней по экономике), если до 2016 года эта зарплата была на уровне 2000 лей?

А ведь новая методика определения зарплаты медперсонала была принята только в конце прошлого года и утверждена с учетом новых показателей. И начали применять новшество только на старте 2017 года. Но даже новая методика не дает возможности настолько повысить зарплату медиков. Потому как неоткуда! Не предусмотрено это повышение в бюджете медфонда!

То есть министр здравоохранения лжет? Для чего и для кого этот перформанс? И стоило ли его устраивать, если наверняка парламент 2 марта поддержит отставку министра, а правительству придется отменить недавнее постановление о повышении стоимости медуслуг до лучших времен, когда будет соответствующая финансовая база?

Почему бы не признать эту истину? Почему бы не признать, что присваивают, крадут ежегодно по 6 миллиардов лей? И почему бы после этого и власти, и г-же Главан не перестать навсегда выступать со своими заявлениями с заботой о здоровье народа? Гиппократ, наверное, перевернется в гробу, узнав о таких своих последователях – шулерах от медицины.

«Анестезия» от минздрава: от повышения цен никто не пострадает

Отмечу еще один принципиальный момент.

Сразу после публикации 10 февраля «проблемного» постановления правительства о повышении в разы стоимости медицинских услуг, минздрав в лице Руксанды Главан выступил с «анестезирующим» сообщением: мол, не волнуйтесь, граждане, потому как обладатели полисов не будут страдать от повышения, все учтено.

Но разве не имеющие полиса – а это около 15 процентов по официальным сообщениям – должны умереть? Это, прежде всего, безработные и работающие нелегально – разве они так существуют по своей вине? К ним нужно прибавить гастарбайтеров, которые работают за границей также нелегально, не имея медицинской страховки, которые приезжают домой лечиться. Почему бы государству не подоить дополнительно эту «опору экономики»?

Заверения минздрава в том, что остальные 85 процентов – держатели полиса - якобы не пострадают, вообще прямая ложь.

Если платных услуг втрое больше, чем бесплатных, значит, медицина платная, а не страховая

Согласно закону №1585/1998 об обязательном медицинском страховании постановлением правительства №1387/2007 утверждена Единая программа обязательного медицинского страхования. В ней содержится перечень заболеваний и состояний, требующих медицинской помощи, а также установлен объем медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам медико-санитарными учреждениями, с которыми заключила договоры национальная компания медицинского страхования.

В перечне услуг, включенных в стоимость медицинского полиса, 1535 позиций. А во втором, платном, перечне – 4500 позиций.

То есть платных услуг, не включенных в стоимость полиса, В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ и по количеству, и по стоимости.

Между тем по закону (№1585/1998 об обязательном медицинском страховании это самое страхование является (так должно быть по закону!) «гарантированной государством автономной системой финансовой защиты населения в области охраны здоровья путем формирования на основе принципов солидарности за счет страховых взносов целевых денежных фондов, предназначенных для покрытия затрат на лечение состояний. Система обязательного медицинского страхования обеспечивает (должна обеспечить по закону! – Авт.) всем гражданам Республики Молдова равные возможности в получении своевременной и качественной медицинской помощи».

Какая уж тут финансовая защита, какое покрытие затрат? И какое равенство, когда у одних есть деньги на лечение, а у других нет и не будет?

И если обязательное медицинское страхование включает только треть услуг из общего перечня - можно ли называть все это страховой медициной? Нет, это платная медицина! И это грубейшее нарушение, несоблюдение закона, которое должно строго караться!

Что именно вам положено бесплатно – решает не закон, а врач

Где же генпрокуратура, почему молчит? Где антикоррупционный центр?

Отмечу на заметку этим органам, что даже специалисту очень сложно разобраться с указанными двумя перечнями и определить, какие услуги включены в полис, а за какие следует платить отдельной звонкой монетой. Потому как в платном перечне не указываются коды, указанные в перечне услуг, включенных в стоимость медполиса.

И выходит, что все остается на совести врача. Именно врач решит, платить вам или нет. Какой, оказывается, непростой это вопрос - учет оказываемых услуг в медицинских учреждениях, которые впоследствии должны быть оплачены из фонда медицинского страхования!

Приоритет минздрава – смерть, а не жизнь

Посмотрим на портале минздрава статистику показателей за 2015-2016 годы. Что сразу бросается в глаза?

Вся статистика - 215 страниц. А начинается почему-то со всевозможных таблиц о смертности, сначала детской, потом взрослой всякой-разной. Таких таблиц на 55 страниц - четверть всего статотчета.

Возможно, для минздрава есть какой-то смысл начинать со смертности. Но если смерть – это конец жизни, а рождение – ее начало, то не диктует ли здравый смысл иной – и не такой удручающий! - порядок размещения статистики?

Количество врачей в Молдове катастрофически уменьшилось: с 16 065 в 1994 году до 10 761 в 2009-м и 10 381 по состоянию на 1 января 2017 года. В полтора раза! И это тоже работает не на жизнь, а на смерть.

Количество среднего медицинского персонала уменьшилось с 42 905 в 1994 году до 23 141 в 2009-м и 20 974 на конец прошлого года. Более чем вдвое!

Больничных коек в 2015-м было 17 565, в 2016-м стало 16 794. Меньше почти на тысячу. И почему-то больничные койки в отчете именуются койками не для больных, а для населения.

Некомплект медицинских кадров (врачей и среднего медперсонала) составляет 15 процентов.

Единственный показатель, характеризующийся ростом, - это количество вновь поступивших на работу молодых медработников: в 2015-м - 164 врача и 13 (!) представителей среднего медперсонала, в 2016-м соответственно - 239 и 207. Хотя бы здесь прогресс… Хотя это - мизер по сравнению с количеством выпускников медицинских учебных заведений.