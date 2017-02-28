В этом году бюджет учебных учреждений составил три млрд 800 леев

Три миллиарда 800 леев составил в этом году бюджет школ и лицеев. Большую часть денег выделят местные советы.

Местные советы утвердили на 2017 год бюджет, превышающий три миллиарда леев. Деньги будут поступать в учебные учреждения по частям в течение года. Более 230 млн выделят административно-территориальные единицы, а Фонд инклюзивного образования предоставит свыше 54 млн леев. Школы и лицеи получат также дополнительно средства на питание учащихся. Выделенные деньги, администрация учебных учреждений, может использовать на покрытие расходов на транспортировку учащихся или на их содержание в общежитиях.

По данным Минпросвета, в большинстве районов, полученные средства, расходуют эффективно.

В то же время, в некоторых - допускают нарушения. Так, с начала года в Унгенском, Кагульском и Штефан-Водском районах неэффективно израсходовали по два млн леев. А в Яловенах и Флорештах в общем необоснованно потратили миллион 200 тысяч.