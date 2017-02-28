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Здоровье
Почти пять тысяч пациентов, страдающих гепатитом, получат бесплатные лекарства
28.02.2017

Почти пять тысяч пациентов, страдающих гепатитом B, C и D получат бесплатные противовирусные препараты. На эти цели из государственного бюджета выделят 70 миллионов леев. Министр здравоохранения Руксанда Главан лично встретилась с некоторыми больными.

"Выздоравливайте поскорее. Надеюсь, вы по-прежнему будете доверять нашей команде врачей."

Четыре года назад у Тудора Сахарняна диагностировали гепатит С. Ему назначили курс лечения и выдали бесплатные противовирусные препараты.

"Начал курс лечения с радостью. Гепатит С у меня обнаружили в 2013 году. Я сдал анализы в районной больнице, и оказалось, что болен", - сказал пациент Тудор Сахарнян.

Сава Зуграв тоже получит бесплатные лекарства для лечения гепатита.

"В 2009-2010 особенных проблем мне эта болезнь не доставляла. А в 2014-ом началось обострение. Узнал о возможности получить бесплатные противовирусные препараты. Сперва отнесся к этому скептически. Но подготовил и представил необходимые документы", - рассказал пациент Савва Зуграв.

Власти планируют закупить еще партию препаратов.

"Благодаря изменениям в механизме закупок удалось приобрести лекарства для 3300 пациентов. Со следующей недели Министерство планирует еще закупить медикаменты, чтобы в апреле принять следующую группу пациентов, которым мы сможем дать шанс на здоровую жизнь", - сообщила министр здравоохранения Руксанда Главан.

"В ноябре, когда была учреждена специальная комиссия, у нас было 10-20 заявок в неделю. В 2017-ом к нам обращаются по 50 пациентов в день. Приносят нам свои истории болезней", - отметила глава Центра менеджмента и здоровья Дойна Ротунду.

До сих пор противовирусные препараты получили примерно две с половиной тысячи пациентов.


 
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