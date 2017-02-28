В какую стоимость обойдётся жителям Молдовы постное меню

Для православных христиан Великий пост начался только в понедельник, а постные продукты на столичном центральном рынке уже подорожали. Большим спросом в этот период покупателей пользуются овощи и бобовые.



Выбор постных продуктов на рынке во время Великого поста довольно большой. Все зависит от вкуса и платежеспособности покупателя. Цены на огурцы достигают 45 леев за килограмм, помидоры можно купить по 20 леев, цветную капусту – по 35. Цены на сладкий перец колеблются от 30 до 60 леев.

Торговцы признают, что в эти дни овощи подорожали: «-Перец стоит 30-40 леев, помидоры - 15. -Насколько увеличили цены? - На два или три лея, потому что начался пост и люди перешли на овощи».



Кишиневцы запасаются картофелем, морковью и свеклой. Эти овощи – основа постного меню для многих верующих, так как стоят они недорого, а пища выходит сытной: «Картофель стоит от четырех до шести леев. Морковь - от трех до шести леев, яблоки - пять или шесть леев, капуста - пять леев, лук - 3-3,50 леев, свекла - пять леев».



У торговцев бобовыми в эти дни нет отбоя от покупателей: «-Фасоль у нас продается и по 25, и по 30, и по 18, и по 16 леев. Разные цены в зависимости от сорта. Нут стоит от 25 до 30 леев, чечевица - 20 леев. -Повысили цены? -Выросли на один лей. На нут цены выросли на пять леев, килограмм стоит дороже, чем в прошлом году».



Возле прилавка с грибами покупатели присматриваются, но вот покупать решаются не все. Ведь цены на них выросли. Самые дорогие - шампиньоны, за которые нужно заплатить около 35 леев за килограмм. В том, что касается соевых продуктов, то килограмм постной колбасы стоит 56 леев, а соевое молоко - 12 леев.



Великий пост длится семь недель. Установленные каноны православной церкви имеют строгие предписания, что можно кушать и когда. Так, в понедельник, среду и пятницу верующие должны придерживаться сухоядения. То есть, разрешается кушать только растительную пищу, не подвергшуюся какой-либо термической обработке. В эти дни можно кушать только один раз в день, в вечернее время.



По вторникам и четвергам в период Великого поста можно кушать вареную пищу, но при ее приготовлении нельзя использовать даже растительное масло. Суббота и воскресенье является самыми сытными днями поста, потому что допускаются горячая пища, приготовления с добавлением масла.