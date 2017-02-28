Генпрокурор: Следует привлечь к ответственности всех соучастников Филата и Платона

Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен рассказал в интервью порталу Newsmaker.md о громких уголовных делах экс-премьера Влада Филата и бизнесмена Вячеслава Платона. В беседе с корреспондентом издания Эдуард Харунжен отметил, что помимо основных участников, в незаконные схемы были вовлечены десятки и сотни других людей, которых следует привлечь к ответственности.

"Слишком долго эта система работала и приносила кому-то выгоду, влияние и богатство. Когда мы говорим Платон — это десятки, сотни людей, которые работали на него. Когда мы говорим Филат — то же самое, он же не сам все это делал. Мы должны отправить в суд всех замешанных в этой незаконной деятельности", - сказал Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен.

Отвечая на вопрос о закрытых судебных разбирательствах по делу Филата и Платона, Эдуард Харунжен сказал, что это не является личной прихотью судей или прокуроров.

«Дела такой важности и в других странах закрытые. Тем более что в Республике Молдова это первое дело такого масштаба. Это не прихоть судей или прокуроров, это законное положение, которое действует с 1961 года. Такие дела иногда должны быть закрытыми. Это не значит, что это «тройка» 1937 года. Это значит, что на заседание не допускается пресса, но есть обвиняемый и адвокаты, никто не ограничивает его право давать показания. Дело никуда не исчезнет, оно останется в суде и к нему можно будет вернуться, следы останутся. Против Филата в производстве есть еще много дел, есть свидетели, но они пока думают, давать ли показания. Для свидетелей это кошмар: заседания суда, перекрестные допросы адвокатов, наезды, имя публикуют в прессе, на него могут давить со всех сторон. И так происходит во всех странах — всегда есть кто-то, кто симпатизирует обвиняемому. На нас лежит ответственность защиты свидетеля: если позволим на него давить, кто потом будет с нами работать и давать показания? Поэтому мы направили в суд запрос, чтобы заседания были закрытыми. Думаю, это правильное решение: у нас есть приговор, важен результат, а не шоу или концерт», - сказал генпрокурор.

Вместе с тем он добавил, что бывший экс-премьер Влад Филат фигурирует и в других уголовных делах.

«Они тоже связаны с коррупцией, с извлечением выгоды из влияния, та же цепочка преступлений. Вы же помните, сколько было спекуляций по поводу того, что Шор написал в доносе $250 млн, а в суд отправили дело только на 80 млн. Дело по оставшимся суммам перевели в отдельное производство. Мы направили в суд то, что смогли доказать, чтобы не нарушать сроки предварительного заключения, которое может длиться год. Не в наших интересах отпустить заключенного, а потом искать по всему миру. Над остальным мы работаем», - заключил Эдуард Харунжен.