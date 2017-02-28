В Молдове чиновникам будут доплачивать за неразглашение гостайны

Молдавские чиновники и представители власти смогут получать прибавку к зарплате за неразглашение государственной тайны.

Список граждан, у которых есть доступ к государственной тайне, будет расширен. Соответствующий законопроект подписан Минюстом и передан на рассмотрение в правительство страны., передает Sputnik.

По мнению авторов законопроекта, в государственные секреты посвятят также членов Высшего совета магистратуры, председателей судебных инстанций, государственного секретаря аппарата президента, а также госсекретаря парламента. Проект включает игроков, которые получат доступ к государственной тайне лишь в двух категориях.

Согласно закону о государственной тайне, в зависимости от степени секретности информации устанавливаются следующие формы допуска к государственной тайне:

форма 1 — для работы со сведениями, отнесенными к государственной тайне, со степенями секретности "Совершенно секретно", "Секретно", "Конфиденциально" и "Ограниченного пользования";

форма 2 — для работы со сведениями, отнесенными к государственной тайне, со степенями секретности "Секретно", "Конфиденциально" и "Ограниченного пользования";

форма 3 — для работ со сведениями, отнесенными к государственной тайне, со степенями секретности "Конфиденциально" и "Ограниченного пользования";

форма 4 — для работ со сведениями, отнесенными к государственной тайне, со степенью секретности "Ограниченного пользования".

Чиновники, у которых есть доступ к государственной тайне, смогут получать прибавку к зарплате за неразглашение секретной информации. К примеру, государственный секретарь аппарата президента и госсекретарь парламента будут получать ежемесячно по 400 леев к своему жалованию в 7,4 тысячи леев. Для остальных чиновников, которым известны данные под грифом "секретно", надбавка за неразглашение информации достигнет до 10% от их заработной платы. Так, в дополнение к окладу в размере 25 тысяч 250 леям глава Высшего совета магистратуры получит еще 2,5 тысячи леев.

Председателю Высшей судебной палаты и руководителю Апелляционной палаты доплатят к их жалованию, размер которого превышает 25 тысяч и 23,3 тысячи, соответственно, еще по 2,5 и 2,3 тысячи леев. Примару Кишинева ежемесячная доплата за "молчание" составит 950 леев. Официально столичный градоначальник получает 9 тысяч 500 леев. Глава Центризбиркома получит 650 леев.