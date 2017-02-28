Андрей Пуцунтикэ и Екатерина Жибрик - новые чемпионы Молдовы по настольному теннису

Иван Капсамун

Большого успеха добились воспитанники заслуженного тренера Молдовы Владимира Семипядного и Натальи Смирновой на завершившемся в Бельцах очередном, двадцать третьем личном чемпионате Молдовы по настольному теннису. «Франзелуцевские» мастера, ведомые Владимиром Семипядным, завоевали по его итогам пять золотых медалей. В активе подопечных Натальи Смирновой три медали высшей пробы. В наиболее престижном одиночном разряде у мужчин впервые отличился сильнейший воспитанник «франзелуцевской» школы настольного тенниса Андрей Пуцунтикэ.

Чемпионка страны Екатерина Жибрик

В женском одиночном разряде первое подобное «золото» у представительницы столичной спортивной школы номер восемь Екатерины Жибрик (тренер Наталья Смирнова). Примечательно, что герои личного чемпионата республики Пуцунтикэ и Жибрик, показавшие красивый настольный теннис, не проиграли за весь чемпионат ни одной встречи. Прошлогодние триумфаторы чемпионата Денис Церна и Екатерина Шмыгановская, представляющие дубоссарскую школу настольного тенниса, на этот раз довольствовались «серебром» и «бронзой». Денис Церна закончил чемпионат под третьим номером, а Екатерина Шмыгановская под вторым.

Серебряный призер чемпионата Владислав Урсу

И еще пару слов о медалях. Все прекрасно помнят, что два года назад воспитанники школы заслуженного тренера Молдовы Валерия Гросула увезли в Дубоссары максимальное число золотых медалей – восемь. В прошлогоднем личном чемпионате у теннисистов с Левого берега Днестра можно было насчитать шесть медалей высшего достоинства. На этот раз, оставшись без первых мест, дубоссарцы завоевали пять серебряных медалей и две бронзовые. А теперь вернемся к нынешнему, двадцать третьему по счету чемпионату страны, который, скажем прямо, впечатлил.

Серебряная медалистка Екатерина Шмыгановская

Давно мы не видели такого сильного состава финалистов. Кто бы мог подумать, что не пройдут сквозь сито квалификационного отбора серебряный призер недавнего «Кубка Молдовы» Афанасий Муткогло и основной финалист этого же турнира Данила Титов. Что останутся за чертой финала и такие известные мастера как Александр Поличук, многократный чемпион Молдовы Вадим Пилипончик и игравший несколько лет назад за сборную нашей республики Михай Адам. Тон среди основных финалистов по праву задавали воспитанники Семипядного Андрей Пуцунтикэ и Владислав Урсу. Дубоссарские лидеры Денис Церна и Сержан Узер.

Бронзовый призер Денис Церна

Впечатлил своей неувядающей игрой и самый возрастной основной финалист – 56-летний Владимир Семипядный. Как признался уважаемый ветеран, перед чемпионатом понимал, что рассчитывать на высокое место в такой солидной компании почти нереально. Ставил задачу просто попасть в его финальную стадию. Как оказалось, Владимир Олегович не только хорошо умеет готовить сильных мастеров, но и сам может показывать высокие результаты. Поэтому его, занятое пятое место, дорогого стоит. В женском чемпионате тоже непросто было пройти сито отбора. В который уже раз, за его чертой оказывается такая сильная теннисистка как Виталина Брынза из Бельц. Не прошли квалификацию подающие хорошие надежды молодые спортсменки Анастасия Бурковская из Дубоссар, Камелия Меренко из Кишинева и опытная Валерия Стурза (Калараш).

Третья ракетка чемпионата Александра Кирьякова

В мужском чемпионате участвовало 32 укротителя юркого пластикового мяча. Шесть подгрупп. По два лучших игрока из каждой продолжали борьбу за медали. Дальше двенадцать сильнейших мастеров играли по (как считают многие специалисты) самой справедливой круговой системе. Вот имена тех, кто удостоился права играть в основном финале: Владимир Семипядный, Андрей Пуцунтикэ, Владислав Урсу, Андрей Штирбу, Евгений Кощуг и Феликс Козмолич. Как видим, "франзелуцевцы" составляли половину основного финала. Дубоссарские мастера Денис Церна и Сержан Узер. «Топспиновец» Виктор Кысса (Кишинев) и Вениамин Дубровин из Бельц. Игорь Романенко из Бендер и Думитру Делион (Унгены).

Пятый номер личного чемпионата Владимир Семипядный

Мощно отыграл на этом чемпионате новоиспеченный чемпион Молдовы Андрей Пуцунтикэ. Андрей пять встреч выиграл с результатом 3:1 и шесть со счетом 3:0. Естественно, всем было интересно, как сыграют между собой главные фавориты чемпионата Андрей Пуцунтикэ, Владислав Урсу и Денис Церна. Пуцунтикэ оказался сильнее основных конкурентов. Его поединок с Денисом протекал так: в первой партии Андрей легко повел 7:0 и закончил его в свою пользу 11:3. Во второй партии тоже лучше действовал «франзелуцевец». Церна сильнее в третьей партии (11:4). В четвертой, ставшей последней, вновь результативно действует ученик Семипядного (11:6).

Четвертая ракетка чемпионата Наталина Брынза

Владислав Урсу тоже сумел переиграть действующего чемпиона страны Церну (3:0). Первая партия за Урсу. Во второй Влад проигрывал 2:6, но закончил ее в свою пользу (11:9). Счет третьей партии 11:6, естественно, в пользу ставшего серебряным призером личного чемпионата «франзелуцевца» Владислава Урсу. Владислав Урсу закончил чемпионат с одним поражением от триумфатора первенства Пуцунтикэ (1:3). С двумя поражениями финишировал Денис Церна, ставший бронзовым медалистом. На четвертом месте его одноклубник Сержан Узер, а на пятом, как уже было сказано выше – Владимир Семипядный.

Владимир Семипядный и его воспитанники

В женском чемпионате играло шестнадцать теннисисток. Пять подгрупп. Две сильнейшие спортсменки попадали в первый финал. Перечислим финалисток: Екатерина Жибрик, Татьяна Пуриче и Диана Гурски (спортшкола № 8, Кишинев, тренер Наталья Смирнова). Екатерина Шмыгановская и Александра Кирьякова, представляли Дубоссары. Наталина Брынза (Бельцы, тренер Олег Шарик). Воспитанницы каларашского тренера Александра Раду – Лия Бушило и Валерия Липкан. «Франзелуцевская» теннисистка Влада Караульная (тренер Владимир Семипядный) и теннисистка из Унген Екатерина Талоака (тренер Василе Адам). Как уже говорилось выше, без поражений прошла всю дистанцию только новая чемпионка Молдовы Екатерина Жибрик.

Наталья Смирнова и Марк Грановский со своими учениками

В текущем сезоне ученица Натальи Смирновой остро конкурирует с лучшей воспитанницей школы Валерия Гросула Екатериной Шмыгановской. На первом личном турнире, входящем в критерий отбора в женскую национальную сборную, а это был «Топ Молдовы», победу со счетом 3:2 одержала Шмыгановская. Во втором турнире отбора – «Кубке Молдовы» победу со счетом 3:0 праздновала ученица Смирновой Катя Жибрик. В Бельцах на чемпионате республики снова побеждает Жибрик. Но, как пояснила Наталья Смирнова, поединок был очень напряженным. В первой партии сильнее Екатерина Шмыгановская. Вторая и третья партии за Жибрик. В четвертой все время впереди была прошлогодняя абсолютная чемпионка Молдовы Шмыгановская. Жибрик удалось выровнять ситуацию и довести итоговый счет до 3:1 в свою пользу. Непросто было новой чемпионке Молдовы и в поединках с лучшими ученицами Александра Раду – Лией Бушило и Валерией Липкан. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 3:2. Как видим, победа пришла к кишиневке в упорной борьбе.

Чемпионы в мужской паре Андрей Пуцунтикэ и Владислав Урсу

Бесспорно, открытием чемпионата стала игра юной дубоссарской теннисистки Александры Кирьяковой. Кирьякова мощно выступала в последние годы по своему мини-кадетскому возрасту (до 12 лет). В этом году Александра добилась заметных результатов уже среди взрослых теннисисток. На «Топе Молдовы» была седьмой ракеткой. На «Кубке Молдовы» произвела сенсацию, заняв второе призовое место. Теперь, в Бельцах, она тоже призер – бронзовый. Опытная воспитанница Олега Шарика Наталина Брынза заняла в чемпионате четвертое место, а на пятом ученица Смирновой Татьяна Пуриче из восьмой спортивной школы.

Воспитанники Натальи Смирновой

Сильно отыграли кишиневские теннисисты и в парных состязаниях. Лучшей женской парой стали Екатерина Жибрик и Татьяна Пуриче. Второе место за Екатериной Шмыгановской и Александрой Кирьяковой. «Бронза» у Наталины и Виталины Брынз. В мужском парном зачете не было равных Андрею Пуцунтикэ и Владиславу Урсу. За ними идут «топспиновцы» Виктор Кысса и Афанасий Муткогло. Замкнули призовую тройку Андрей Штирбу и Евгений Кощуг. В «миксте» победили Владиславу Урсу и Влада Караульная. «Серебро» у Дениса Церны и Екатерины Шмыгановской. «Бронзу» завоевали Андрей Пуцунтикэ и Наталина Брынза.

Чемпионы Молдовы в "миксте" Владислав Урсу и Влада Караульная

В предстоящие выходные дни в нашей столице пройдет четвертый, заключительный турнир критерия отбора в национальные команды – «Кубок Федерации». Большие шансы попасть в мужскую сборную у Дениса Церны, который возглавляет список кандидатов. Среди девушек впереди Екатерина Жибрик. За ней вплотную идет Екатерина Шмыгановская. Окончательный состав сборников определится после «Кубка Федерации». Двадцать третий личный чемпионат Молдовы надолго запомнится как его участникам, так и поклонникам этого прекрасного вида спорта. Остается поблагодарить бельчан за хорошую организацию отчетного личного чемпионата. Бельчане провели этот чемпионат на традиционно высоком профессиональном уровне. В заключение хотелось бы сказать, что федерация настольного тенниса республики Молдова благодарит компании "BOSTAVAN" и "ORBICO" за предоставленные призы для награждения всех призеров чемпионата.

Победители и призеры личного чемпионата Молдовы