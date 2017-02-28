Додон обсудил с Влах ситуацию в Гагаузии

Сегодня, 28 февраля. глава молдавского государства Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах, в рамках которой стороны обсудили текущую ситуацию в АТО Гагаузия, сообщает Actualitati.md.

"Я выступаю за сохранение стабильности, поддержки деятельности Исполкома и продолжения тех хороших дел, которые происходят в регионе под руководством башкана. Надеюсь, в ближайшие недели Парламент рассмотрит те 3 законопроекта, разработанные ещё в 2016 году, которые касаются статуса АТО Гагаузия", - отметил Додон.

Также, пользуясь случаем, президент поздравил Ирину Влах с Днём рождения, который она отпраздновала в эти выходные.