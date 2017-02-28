Возможные сценарии для новой партии Анатола Шалару

Анатол Шалару, бывший первый заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр обороны объявил, что он создаст новую партию, которая постарается утвердиться не юнионистском электоральном сегменте.

Сделанный им шаг, кажется логическим, учитывая, что он находился в открытом конфликте с большинством тех, кто занимал руководящие должности в ЛП, а эта партия находится на данный момент в упадке. И более логичным кажется этот шаг, если начать с общей констатации, что единственным электоральным сегментом, который не привязан к какой-либо политической силе на данный момент является юнионистский.

Поэтому это вовсе не означает, что новый политический проект Анатола Шалару будет иметь гарантированный успех. На самом деле, его успех зависит от сценария, по которому он пойдет дальше, а возможных сценариев могут быть, по меньшей мере, четыре.

Первый сценарий – новая партия Анатола Шалару будет запущена в молдавской политике, как и все политические силы, которые рассчитывают только на собственные силы, с надеждой на то, что смогут завоевать юнионистский сегмент. В этом случае, у этого формирования не будет практически никакого шанса утвердиться в молдавской политике. Даже если Анатол Шалару и является достаточно известным на юнионистском электоральном сегменте, однако, не является новым лидером, с которым люди смогли бы связать свои надежды, рассчитывая на какое-то чудо.

В какой-то степени его ассоциируют с властями последних лет РМ и с ЛП, а это не совсем благоприятствует ему. Тем более, что существуют уже некоторые подозрения о связи его нового проекта с Владом Плахотнюком, считая, что посредством этого политического проекта, лидер ДП пытается взять под контроль юнионистский сегмент. Хотя не существуют и не будут обнародованы какие-либо доказательства в этом отношении, простое подозрение может драматически уменьшить шансы соответствующего политформирования.

Поэтому, если он запустит свой проект самостоятельно, скорее всего, эта партия повторит ту же судьбу, что и партии, которые были созданы в надежде завоевать юнионистский электорат.

Второй сценарий – Новая партия Анатола Шалару попытается соединить другие юнионистские политические силы. В этом случае, шансы утвердиться в молдавской политике и заполучить хотя бы часть юнионистского электората, будут значительно выше. Так как новое формирование с самого начала будет позиционировать себя по-другому, чем другие формирования, претендовавшие на юнионистский электорат в последние годы, ставя ударение на объединении.

Тем более, что таким образом у формирования будет значительная группа юнионистов, уважаемых, по-своему, на соответствующем юнионистском сегменте, но которые не сумели утвердиться в политике самостоятельно. Главным является то, что этот сценарий исключил бы подозрения, что Анатол Шалару пытается перенять юнионистский сегмент по сговору с Владом Плахотнюком, так как среди юнионистских парий, которых смог бы объединить Анатол Шалару есть и такие, которые продвигали в свое время сильные антиолигархические и антиправительственные лозунги.

Третий сценарий – новая партия Анатола Шалару – это продукт политического соглашения с Траяном Бэсеску. Всем известно, что экс-президент Румынии проявляет определенный интерес к Молдове, к молдавской политике. А после того как Игорь Додон отозвал гражданство у Траяна Бэсеску, единственной возможностью для бывшего президента Румынии участвовать в молдавской политике – это иметь надежного партнера в Кишиневе. В последнее время наблюдается явное сближение Анатола Шалару и Траяна Бэсеску, и если бывший румынский президент поддержит экс-министра обороны в новом проекте, его шансы значительно увеличатся. Так как Траян Бэсеску является довольно популярным среди юнионистов РМ.

Четвертый сценарий – новой партии Анатола Шалару удастся привлечь юнионистскую молодежь из гражданских организаций. В последние годы, в РМ появились и активно проявили себя несколько организаций гражданского общества, продвигающие юнионизм – «Действие 2012», «Молодежь Молдовы», ODIP и др. Лидеры, ячейка этих организаций доказали, что для них объединение имеет значение. Таким образом, они завоевали доверие юнионистов РМ, и существует даже мнение, что именно они, как представители нового поколения, должны запустить политический проект, который использовал бы потенциал юнионистского электората РМ. Если Анатолу Шалару удастся привлечь их на свою сторону, шансы новой партии утвердиться в молдавской политике, переняв юнионистское течение, будут достаточно высоки.

Может быть, существуют и другие сценарии для новой партии Анатола Шалару, но и перечисленных выше достаточно для того, чтобы доказать, что у него есть несколько путей. Какой он выберет, время покажет. Бесспорно то, что, если он выберет ошибочный путь, новая партия Анатола Шалару повторит судьбу остальных политических формирований, которые думали, что достаточно лишь зарегистрироваться, и сразу же смогут перенять юнионистский электорат, став силой, которой следует опасаться в молдавской политике.

Думитру Спэтару