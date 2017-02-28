Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании отозван парламентским большинством

Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании отозван из парламента. Это подтвердил спикер Андриан Канду, который был одним из авторов проекта. По его словам, закон нужно доработать с участием международных экспертов.

Юридическая и экономическая экспертиза с привлечением местных и иностранных экспертов выявила в законе множество пробелов. Что делать дальше, мы пока не решили. Но возвращение к этому проекту однозначно потребует широких консультаций и переговоров с нашими зарубежными партнерами".

В первом чтении Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании парламент принял 16 декабря. Целью проекта называли сокращение объема теневой экономики. Документ оговаривал, что частные лица и предприниматели могут заявить об имуществе, которое раньше задекларировано не было. Предполагалось, что на втором этапе они должны будет заплатить налог в два процента от стоимости этого имущества.