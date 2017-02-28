Игорь Додон представил инициативу по изменению Конституции

Президент Игорь Додон предлагает законопроект о внесении изменений в Конституцию. Инициатива предусматривает пять новых ситуаций роспуска парламента по предложению главы государства. Игорь Додон сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 28 февраля, что подписал обращение к председателю парламента с просьбой передать проект депутатам, передает IPN.

Глава государства предлагает внести изменения в ст. 85 Конституции и требует права роспуска парламента после консультаций с парламентскими фракциями. По его словам, этот механизм встречается во Франции и обеспечивает сотрудничество между законодательной и исполнительной властью.

Во второй ситуации, парламент может быть распущен президентом, если законодательный орган не реализовал в течение 12 месяцев волю народа, выраженную в рамках консультативного референдума. „Национальный суверенитет принадлежит народу, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией. Ведь последствия консультативного референдума не могут быть оспорены законодательным органом, который обязан их внедрить”, - заявил Игорь Додон.

Законодательный орган может быть распущен, согласно проекту закона, в случае республиканского референдума об отставке президента, закончившегося отрицательным результатом. По словам Игоря Додона, предлагаемая поправка основывается на рекомендациях Конституционного суда, заключении Венецианской комиссии и европейской практике. Такое конституционное положение есть в Словакии и Австрии.

В четвертой ситуации, предложенной президентом, парламент может быть распущен, если не был принят Закон о государственном бюджете в течение двух месяцев с начала финансового года. Глава государства считает неприемлемыми ситуации, в которых парламенту не удается из-за отсутствия политической договоренности принять в установленные сроки Закон о государственном бюджете. „В результате анализа процесса принятия парламентом законов годового бюджета за последние семь лет, выясняется, что они были приняты с большими задержками по отношению к началу финансового года. Конституции Эстонии и Венгрии содержат такие основания для роспуска парламента”, - считает президент.

Последняя ситуация, предложенная президентом, предусматривает роспуск парламента через референдум, инициированный главой государства. По словам Игоря Додона, сегодня Конституция не содержит положения, которые позволили бы народу наказать парламент за нарушения обязательств по представлению и реализации интересов народа. Такая практика существует в Эстонии.

„Законопроект предложен в результате перехода к форме прямого избрания главы государства, что влечет за собой необходимость создания эффективных механизмов балансировки властей в государстве, обеспечивая, таким образом, последовательность Конституции”, - заявил Игорь Додон.

Игорь Додон заявил, что направит депутатам проект конституционных изменений с призывом поддержать это предложение по пересмотру Конституции. В случае если до 24 марта предложение не наберет необходимое количество подписей, начнет процедуру пересмотра Конституции на основе народной инициативы.

Согласно Конституции, в случае невозможности формирования правительства или блокирования процедуры принятия законов в течение трех месяцев, президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Парламент может быть распущен в том случае, если не утвердил формирование правительства в течение 45 дней после первого запроса, и только после отклонения не менее двух запросов об утверждении. Одновременно с этими возможностями, есть и некоторые ограничения. Таким образом, парламент может быть распущен только один раз в течение года. Он не может быть распущен в последние шесть месяцев полномочий президента, а также в период чрезвычайного, осадного или военного положения.