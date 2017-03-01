Игорь Додон играет в опасные игры, - Майя Санду и Виталия Павличенко

Президент Игорь Додон играет в опасные игры, и рано или поздно ему придётся за это ответить. Об этом заявили гости передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Председатель политформирования ПДС Майя Санду считает, что главе государства не удастся добиться пересмотра Конституции. „Чтобы ему удалось это сделать, Додону нужны поддержка народа и поддержка зарубежных партнёров. С учётом того, что он выступает за расторжение Соглашения об ассоциации, Игорь Додон больше не имеет никакой поддержки извне, за исключением Москвы. В своих действиях Игорь Додон не представляет интересы граждан. Посмотрите, чем он занимается в качестве президента: меняет то флаг, то название языка на сайте президента, но не принимает мер, необходимых для решения проблем граждан, для искоренения коррупции. Есть доказательства того, что стать президентом Игорю Додону помог Владимир Плахотнюк. Додон и Плахотнюк представляют собой двуглавый режим”, - заявила Майя Санду.

Председатель НЛП Виталия Павличенко также считает, что Игорю Додону не удастся получить дополнительные полномочия, связанные с роспуском парламента. „Игорь Додон стал президентом из-за разочарования людей в коррумпированных властях страны. Но, в конечном итоге, зависящий от Москвы Игорь Додон разочарует население. Додону нечем заниматься, у него нет парламентского большинства. Он знал, какие полномочия имеются у президента. Если они ему не нравились, он должен был сидеть дома, а не баллотироваться. Думаю, Додон плохо кончит”, - заявила Павличенко.

Во вторник, 28 февраля, президент Игорь Додон предложил законопроект о внесении изменений в Конституцию. Инициатива предусматривает пять новых случаев, в которых глава государства может инициировать роспуск парламента.