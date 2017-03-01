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Политика
Игорь Додон подготавливает почву для предстоящих парламентских выборов, заявления
01.03.2017

Инициатива Игоря Додона о внесении изменений в Конституцию, дающих ему дополнительные полномочия в виде права распускать парламент, является популистским шагом, посредством которого глава государства подготавливает почву для ПСРМ в свете предстоящих парламентских выборов. Такие выводы были озвучены в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Неприсоединившийся депутат Анатолие Загородный утверждает, что инициатива Игоря Додона о внесении изменений в Конституцию не найдёт поддержки у парламентского большинства. „Это популистские заявления. У него есть хорошо разработанный сценарий, и он готовит общественное мнение к новым выборам. Я уверен в том, что эти предложения не получат поддержку парламента”, - заявил Загородный.

Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук утверждает, что разработанный Игорем Додоном сценарий не является хорошим, и глава государства окажется в проигрыше. „Додон продолжает представлять интересы партии, которую он возглавлял. Додон не содействует установлению равновесия в обществе, а разделяет его её больше. Додон пытается выполнить свои предвыборные обещания. Но просить пересмотреть для этого Конституцию – это слишком”, - считает либерал-демократ.

Бывший судья Конституционного суда Николае Осмокеску заявил о том, что инициатива президента о внесении изменений в Конституцию, с тем чтобы он мог распускать парламент, не является серьёзным политическим мероприятием.

Во вторник, 28 февраля, президент Игорь Додон предложил законопроект о внесении изменений в Конституцию. Инициатива предусматривает пять новых случаев, в которых глава государства может инициировать роспуск парламента.


 
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