Адвокаты Усатого обратятся в ЕСПЧ

Судья Аурелиу Постикэ пошел на поводу у прокурора Виталия Бусуйка, отклонив жалобу на явно незаконное постановление о возбуждении уголовного дела против лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого.

«Очевидно, что решение суда незаконно и необоснованно. Оно в очередной раз доказывает, что наш клиент Ренато Усатый преследуется незаконно. Мы используем любые пути, чтобы доказать, что Ренато Усатый невиновен и не имеет никакого отношения к уголовному делу, а действия прокуроров являются произволом», – заявил адвокат Ренато Усатого Анатол Истрате. Cо своей стороны, адвокат Иван Черга уточнил, что суд не дал оценку законности постановления о возбуждении уголовного дела, а лишь высказался о том, были ли затронуты интересы Ренато Усатого. «Суд основывается на том, что решение [Эдуарда] Харунжена [генерального прокурора] является законным, а интересы Ренато Усатого не были затронуты», – заявил Черга. Адвокат Анджела Истрате подчеркнула, что посредством своего незаконного решения, судебная инстанция оказалась причастной к произволу, допущенному прокурором.

При этом адвокаты указали и на ряд нарушений допущенных следствием в рамках этого уголовного дела. Так, по словам Анатола Истрате, в этом уголовном деле, были арестованы еще три человека, однако ни одного процессуального действия в их отношении проведено не было. Истрате дал понять, что право прокурора продолжать рассматривать это дело крайне сомнительно, поскольку он входил в коллегию прокуроров, которая высказалась в пользу прекращения уголовного дела в отношении Германа Горбунцова, который фигурировал в качестве обвиняемого в деле о попытки убийства лидера «Нашей Партии».

Со своей стороны, вице-председатель «Нашей партии» Николай Ципович подчеркнул, что решение судьи Постикэ доказывает, что он является частью ОПГ Плахотнюка.

На судебные слушания явилась и съёмочная группа телеканала, принадлежащего олигарху Плахотнюку, рранее демонстрировал к этому судебному процессу демонстративно вялый интерес. По мнению присутствующих активистов, журналисты медиа-холдинга были заранее осведомлены о решении суда.

В итоге адвокаты подчеркнули, что решение суда будет обжаловано в Апелляционной палате. Они также добавили, что в Европейский суд по правам человека уже направлено заявление о незаконности выданного мандата на арест на имя Ренато Усатого, а также объявление его в международный розыск.