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Общество
Более 60 процентам инвалидов не хватает даже на еду
01.03.2017

Более 60% людей с ограниченными возможностями имеют доходы, которых не хватает даже на еду или предметы первой необходимости. Две трети людей с ограниченными возможностями считаются изолированными от общества, и только 13% заняты в трудовой деятельности. В то же время 63% опрошенных не хотят работать, потому что боятся потерять пособия, выделенные государством. Такие данные содержаться в социологическом исследовании „Социальная инклюзия людей с ограниченными возможностями”, которое было представлено во вторник в ходе пресс-конференции в IPN.

Исполнительный директор Keystone Moldova Людмила Малкоч сказала, что в исследование анализируются изменения, произошедшие после ратификации в 2010 году Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными возможностями. „Это исследование является важным благодаря самой теме и хочу уточнить, что в последние 30 лет не было такого исследования о качестве жизни лиц с ограниченными возможностями. Исследование поможет правительству и местным органам власти разрабатывать национальные и местные политики, основанные на учете”, - сказала Людмила Малкоч, уточнив, что 5% населения Республики Молдова это люди с ограниченными возможностями, и очень важно знать какой у них уровень жизни.

54% опрошенных сказали, что их жизнь хуже или гораздо хуже по сравнению с 2010 годом. По сравнению с остальной частью населения, доля лиц с ограниченными возможностями, которые отметили, что их доходы не покрывают даже самое необходимое, в два раза больше. Две трети людей с ограниченными возможностями выживают благодаря помощи семьи. Треть опрошенных заявила, что им никто не помогает.

Исследование показывает, что 88% людей с ограниченными возможностями не могут позволить себе отпуск с семьей раз в год или поменять старую мебель и бытовую технику. На вопрос о мерах, которые должны быть предприняты, чтобы улучшить их качество жизни, 91% людей с ограниченными возможностями заявили, что нужно увеличить социальные выплаты, а две трети считают, что нужно создавать рабочие места.

По крайней мере один раз в неделю 60% опрошенных ходят в магазин, а 28% посещают родственников. Люди с ограниченными возможностями не участвуют в общественной жизни из-за того, что у них нет помощника. Низкая доступность дорог так же является препятствием.

84% опрошенных людей с ограниченными возможностями заявили, что приняли участие в голосовании на президентских выборах. Каждый пятый человек из тех, кто не пошел на голосование, мотивировал это отсутствием доступа на избирательные участки или невозможностью передвигаться. В то же время исследование выявило, что люди с ограниченными возможностями не знают о возможности голосования на дому с помощью переносной урны, которую могут потребовать заранее.

Степень социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями остается низкой. Только 43% опрошенных сказали, что считают себя полностью интегрированными в обществе, остальные считают себя частично интегрированными, частично изолированными или полностью изолированными от общества.

Координатор программ Keystone Moldova Прасковья Мунтяну сказала, что многие люди с ограниченными возможностями по-прежнему живут в учреждениях интернатного типа. Около 2200 взрослых человек находятся в учреждениях психоневрологического профиля. Значительная часть людей с ограниченными интеллектуальными и психосоциальными возможностями проводят очень много времени в психиатрических больницах. „Немногие из них обращаются за некоторыми услугами и практически вся их общественная жизнь проходит только внутри этих учреждений”, - сказала Прасковья Мунтяну.

Барьером на пути социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями является и то, что местные органы власти не имеют достаточных финансовых ресурсов для развития социальных услуг на уровне сообщества. Другие барьеры касаются дискриминационного отношения к людям с ограниченными возможностями, в частности с психосоциальными и интеллектуальными нарушениями, но и неуверенности в собственные возможности. „Очень многие люди с ограниченными возможностями не имеют мужества участвовать в разных мероприятиях из-за дискриминации и стигматизации”, - отметила Прасковья Мунтяну.

Отсутствие возможностей для проведения досуга и ограниченный доступ в государственные учреждения приводит к тому, что очень мало людей с ограниченными возможностями участвует в мероприятиях, организованных в сообществе.

Исследование „Социальная инклюзия людей с ограниченными возможностями” было разработано ассоциацией Keystone Moldova при финансовой поддержке Фонда Сороса в Молдове. Исследование было осуществлено в период декабрь-январь среди 1206 человек с ограниченными возможностями в возрасте от 18 лет и старше, 1107 из которых проживающих в населенных пунктах и 99 в учреждениях интернатного типа.


 
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