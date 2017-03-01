МВФ: Власти Молдовы добились прогресса в осуществлении реформ

Молдова продвинулась во внедрении реформ и финансовая ситуация в стране стабилизировалась. Таковы выводы оценочной миссии МВФ, которая завершила работу в Кишинёве.

В апреле отчет экспертов должен принять Исполнительный совет фонда, а после республика получит следующий транш финансовой помощи в 21 миллион долларов. Также МВФ пересмотрел прогноз экономического роста для Молдовы - с трех до четырех с половиной процентов.

"Власти Молдовы закрепили прогресс в устранении слабых мест финансово-банковской системы и во внедрении структурных реформ. Принятые меры способствовали восстановлению финансовой стабильности. Это позволяет пересмотреть прогноз экономического роста на этот год до 4-х с половиной процентов", - сказал глава миссии МВФ Бен Кельмансон.

"В бюджетной сфере мы обязались обеспечить развитие системы социальной защиты. Из бюджета выделят средства на поддержку социально-уязвимых семей. Также мы обязались ужесточить борьбу с коррупцией и обеспечить эффективность судебной системы", - отметил премьер-министр Павел Филип.