1 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Знаменитому композитору Евгению Доге исполняется 80 лет первого марта
01.03.2017

Композитору Евгению Доге исполняется 80 лет. В связи с юбилеем сегодня, а также  в течение всего года, будут проходить различные мероприятия. Артиста навестят учащиеся музыкальной школы имени Евгения Доги. Почта Молдовы выпустит новую марку, посвященную композитору, а в парламенте откроется выставка фотографий, афиш и публикаций из личного архива маэстро и из архива Академии наук.

Знаменитая мелодия из фильма режиссера Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь" будет звучать сегодня на всех мероприятиях. В 12 часов в парламенте ее исполнят учащиеся музыкальной школы имени Евгения Доги и музыкального лицея имени Чиприана Порумбеску.

Несколько недель назад наша съемочная побывала у маэстро, который рассказал, каким он видит день своего юбилея.

"Я хочу праздника, но не для меня лично, а для всех, потому что музыку я пишу не своей семье и не себе самому. Я пишу ее для людей, которые хотят слушать красивую хорошую музыку", - сказал композитор Евгений Дога.

Вечером маэстро примет участие в открытии международного фестиваля "Мэрцишор-2017" в столичном Национальном дворце. Праздничный концерт в честь юбилея Евгения Доги состоится 27 апреля.

"Я, как артист, не чувствую возраста, по-крайней мере мне бы этого хотелось", - продолжил Евгений Дога.

Евгений Дога родился в 1937 году в селе Мокра Рыбницкого района. Маэстро сочинил музыку к более чем 200-ам фильмам. Мелодия "Мой ласковый и нежный зверь" признана самым красивым вальсом о любви в мире. ЮНЕСКО объявил эту композицию четвертым музыкальным шедевром двадцатого века.


 
Количество просмотров:
47
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.