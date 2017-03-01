Знаменитому композитору Евгению Доге исполняется 80 лет первого марта

Композитору Евгению Доге исполняется 80 лет. В связи с юбилеем сегодня, а также в течение всего года, будут проходить различные мероприятия. Артиста навестят учащиеся музыкальной школы имени Евгения Доги. Почта Молдовы выпустит новую марку, посвященную композитору, а в парламенте откроется выставка фотографий, афиш и публикаций из личного архива маэстро и из архива Академии наук.

Знаменитая мелодия из фильма режиссера Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь" будет звучать сегодня на всех мероприятиях. В 12 часов в парламенте ее исполнят учащиеся музыкальной школы имени Евгения Доги и музыкального лицея имени Чиприана Порумбеску.

Несколько недель назад наша съемочная побывала у маэстро, который рассказал, каким он видит день своего юбилея.

"Я хочу праздника, но не для меня лично, а для всех, потому что музыку я пишу не своей семье и не себе самому. Я пишу ее для людей, которые хотят слушать красивую хорошую музыку", - сказал композитор Евгений Дога.

Вечером маэстро примет участие в открытии международного фестиваля "Мэрцишор-2017" в столичном Национальном дворце. Праздничный концерт в честь юбилея Евгения Доги состоится 27 апреля.

"Я, как артист, не чувствую возраста, по-крайней мере мне бы этого хотелось", - продолжил Евгений Дога.

Евгений Дога родился в 1937 году в селе Мокра Рыбницкого района. Маэстро сочинил музыку к более чем 200-ам фильмам. Мелодия "Мой ласковый и нежный зверь" признана самым красивым вальсом о любви в мире. ЮНЕСКО объявил эту композицию четвертым музыкальным шедевром двадцатого века.