Общество 1 место заняла Молдова за лучший доступ к Wi-Fi для туристов Молдова заняла первое место в рейтинге стран, имеющих лучший доступ к беспроводному интернету для туристов. Об этом сообщили представители сервиса по поиску арендного жилья HomeToGo. По данным экспертов компании, 94% всех сдаваемых в аренду для отдыха домов и квартир в Молдове имеют доступ к Wi-Fi. На втором месте в рейтинге оказалась Украина с показателем 91%, а на третьем – Беларусь с показателем 90%. Четвертую строчку в рейтинге делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87%. Замыкают пятерку Россия, Сербия и Словения с показателем 86%. В ТОП-7 рейтинга вошли также Черногория, где интернетом обеспечены 85% квартир для туристов, а также Румыния с результатом 83%.

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