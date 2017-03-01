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Канду ответил на ультиматум Додона: шансов нет
01.03.2017

Cпикер Андриан Канду считает, что у инициативы президента Молдовы по изменению Конституции и расширению полномочий главы государства нет шансов.

Игорь Додон дал депутатам срок до 24 марта для того, чтобы расширить полномочия президенту в части расширения полномочий. "В парламентской демократии ответственный президент не выдвигает ультиматумов парламенту", — написал Канду в Facebook и предложил Додону напрямую обратиться к депутатам с инициативой по изменению конституции. По мнению спикера парламента, метод общения Додона с фракциями является "фамильярным".

У его инициативы нет никакой перспективы, на мой взгляд. Это только политическая попытка выделиться", — считает Канду.

Он отметил, что с интересом ждет, "кто подпишет инициативу, согласно которой президент Додон хочет трансформировать парламент в приложение парламента". Ранее Игорь Додон заявил, что направил в парламент страны инициативу по изменению Конституции по вопросу расширения полномочий главы республики в части возможности распустить высший законодательный орган. 

По его словам, на данный момент Конституция предполагает лишь два случая, при которых парламент может быть распущен, и могут быть назначены досрочные парламентские выборы.

 


 
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