Парламентские фракции: Додон должен отказаться от инициативы и подчиниться Конституции

Сразу несколько парламентских фракций, представляющих как парламентское большинство, так и оппозицию, выступили против инициативы президента включить в Конституцию дополнительные причины для роспуска парламента. По их словам, Додон должен отказаться от предвыборных заявлений и подчиниться положениям основного закона страны.

По словам вице-председателя ЛДПМ Вадима Пистринчука, инициатива президента – это «юридический нигилизм».

«Они так сформулированы, что никогда не будут реализованы. Игорь Додон очень хорошо понимает, что его инициатива будет отклонена. Он весьма посредственно имитирует какую-то деятельность», - сказал он Deschide.MD.

Депутат предложил Додону выступить с конкретными решениями таких проблем, как коррупция и бедность.

«Он доказывает, что у них с властью общая повестка дня. Для борьбы с послами и флагами Додону не нужны дополнительные полномочия», - добавил Пистринчук.

Депутат-коммунист Олег Рейдман напомнил, что Додон участвовал в предвыборной кампании в соответствии с действующими положениями Конституции.

«Во время президентской кампании он взял на себя обязательства. Он - кандидат, согласно действующей Конституции. Тогда у него не было проблем. Высший закон не на службе Додона. Да, тот факт, что парламент не работает в нормальном режиме - это одно, но его роспуск должен состояться в соответствии с положениями Конституции, которая у нас есть сейчас», - сказал он.

Либерал Роман Боцан утверждает, что президент Молдовы демонстрирует полную безответственность, выходя к гражданам с «популистскими проектами».

«Мы видим, как он представляет интересы другого государства. Игорь Додон практически бросается мусором в флаг Европейского союза. Он хочет, чтобы безопасность Молдовы оставалась на низком уровне. Додон демонстрирует, что все ещё находится в избирательной кампании, даже объявил, что его цель - досрочные выборы. Это недопустимо. Этот проект, безусловно, ждет провал. Игорь Додон нарушает Конституцию и клятву, принесенную перед гражданами. У нас самый некомпетентный президент», - заявил депутат.

Напомним, президент Игорь Додон предложил пять способов распустить парламент. Так, глава государства предложил спикеру Андриану Канду законопроект по внесению поправок в Конституцию и требует обсудить документ в парламенте. Додон пригрозил, что «если до 24 марта предложение не наберет нужное число подписей, мы начнем процедуру пересмотра Конституции, опираясь на народную инициативу» (республиканский референдум).

Затем спикер парламента Андриан Канду заявил, что у законодательной инициативы Додона нет перспектив. Он добавил, что «это неприемлемо, что Додон ставит ультиматумы такому учреждению как парламент».