Экономика В Молдове сократились инвестиции В Молдове в 2016 г. объем инвестиций в долгосрочные материальные активы составил 19 млрд. 405,7 млн. леев, сократившись на 13,9%, в сравнении с предыдущим годом, передает NOI.md.

По данным Национального бюро статистики, при этом в структуре инвестиций в долгосрочные материальные активы по видам основных средств инвестиции на строительство жилых домов снизились на 20,6% - до 2 млрд. 581 млн. леев, других зданий и сооружений – уменьшились на 3,9% - до 3 млрд. 803,5 млн. леев, приобретение машин, оборудования, инструментов и инвентаря – сократились на 21,6% - до 6 млрд. 661,6 млн. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств снизился на 9,3% - до 1 млрд. 940 млн. леев. Другие инвестиции в долгосрочные материальные активы снизились на 4,3% - до 4 млрд. 419,6 млн. леев



Основная доля инвестиций пришлась на машины, оборудование, инструменты и инвентарь, составив 34,3% от общего объема освоенных инвестиций. Анализ структуры инвестиций в долгосрочные материальные активы по источникам финансирования показывает, что в 2016 г. для осуществления инвестиционного процесса, в основном, были использованы собственные средства экономических агентов и населения, которые составили 12 млрд. 594,3 млн. леев, или 64,9% от общего объема освоенных инвестиций.



За счет бюджетных средств было использовано 1 млрд. 824,2 млн. леев инвестиций, или 9,4% от общего объема освоенных инвестиций.

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