Спорт „Заря” возглавила таблицу в Национальном дивизионе „Заря” из Бэлць одержала восьмую победу подряд в Национальном дивизионе. Подопечные Влада Гояна разгромили кишинёвскую „Академию” со счётом 6:0, передаёт IPN. Михалёв сделал дубль, по одному разу своё имя в список бомбардиров внесли Бугаёв, Цыгырлаш, Овсянников и Гульчак. Благодаря этой победе, „Заря” поднялась на первое место в турнирной таблице и на одно очко опережает „Шериф”. В другом матче 21-го тура „Петрокуб-Хынчешть” и „Сперанца” из Ниспорень сыграли вничью – 1:1. На среду, 1 марта, запланированы матчи „Унгень” – „Дачия”, „Динамо-Авто” – „Милсами” и „Саксан” – „Зимбру”.

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