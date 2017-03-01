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Общество
Павел Филип прокомментировал ситуацию в детских садах в столице
01.03.2017

Премьер-министр Павел Филип созвал заседание правительства по вопросу питания в детских домах.

Павел Филип рассказал о его визите в один из детских садов в столице.

"Я не тот человек, который приходит с приговором. У нас есть специальные институты, которые должны заниматься своей работой. Нет необходимости в больших инвестициях, чтобы навести порядок в детских садах. Мы зашли на склад фруктов и овощей в этом детском саду и пришли к выводу, что мы далеки от внедренных проектов. Качественные яблоки по доступным ценам есть и в Молдове", - отметил премьер-министр.


 
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