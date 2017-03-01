Игорь Додон запускает платформу примирения

Идея платформы социального диалога для примирения двух берегов Днестра была озвучена президентом Республики Молдова Игорем Додоном в ходе брифинга.

Президент Игорь Додон утверждает, что в рамках платформы „мы сами дадим себе шанс протянуть друг другу руку помощи”. Таким образом, мы сможем сообща решить проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра, заявил глава государства.

Президент добавил, что настало время открыть новую страницу в жизни Республики Молдова, убедить людей не жить прошлым и найти в себе силы, чтобы „забыть старые обиды и дать новый импульс развитию страны”.

Подробная информация о работе платформы и ее организации не была обнародована. У журналистов не было возможности задать вопросы в рамках брифинга.