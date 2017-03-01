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Политика
Флаг России станет «государственным» символом в Приднестровье
01.03.2017

Высший совет Тирасполя принял в первом чтении провокационную инициативу, которая предполагает, что российский триколор будет использоваться наравне с флагом непризнанной ПМР. Так, флаг Российской Федерации будет вывешен на «государственных» учреждениях и офисах местных администраций.

Государственный флаг Российской Федерации будет использоваться наравне с приднестровским. Инициативу поддержал законодательный орган региона, передает novostipmr.com.

Как уточняется в проекте закона, изменение порядка использования госсимволов связано с «приверженностью народов непризнанной ПМР к единению и стремлению к воссоединению с Российской Федерацией согласно волеизъявлению, выраженному на референдуме 17 сентября 2006 года».
«Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», — говорится в пояснительной записке.
 
«Особо подчеркивается, что использование российской символики не повлияет на статус приднестровского флага», пишет издание.
 
Флаг РФ будет размещаться на зданиях и в помещениях «государственных» органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий.
 
«Водружение на зданиях всех органов государственной власти наряду с Государственным флагом Приднестровья Государственного флага Российской Федерации будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции с Россией», — уверены авторы инициативы.
 
Также законопроектом устанавливается ответственность за нарушение установленного законодательством региона порядка использования госсимволов иностранного государства.


 
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