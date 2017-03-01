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Молдова отозвала своего посла из России
01.03.2017

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации и в Республике Таджикистан с резиденцией в Москве
Думитру Брагиш отозван из российской столицы.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Причины отзыва посла пока неизвестны. 

Напомним, что четвертый президент Молдовы Николай Тимофти подписал указ о назначении Думитру Брагиша  Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации 30 июня 2016 года. 


 
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