Молдова отозвала своего посла из России

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации и в Республике Таджикистан с резиденцией в Москве

Думитру Брагиш отозван из российской столицы.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Причины отзыва посла пока неизвестны.

Напомним, что четвертый президент Молдовы Николай Тимофти подписал указ о назначении Думитру Брагиша Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации 30 июня 2016 года.