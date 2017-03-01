Молдова отозвала своего посла из России

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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации и в Республике Таджикистан с резиденцией в Москве
Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
Причины отзыва посла пока неизвестны.
Напомним, что четвертый президент Молдовы Николай Тимофти подписал указ о назначении Думитру Брагиша Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации 30 июня 2016 года.
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