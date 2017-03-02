Майя Санду: «Самые крупные воры освобождаются от наказания, если идут рука об руку с властью»

Олег ВОЛКОВ

27 апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов Илана Шора, опротестовавших продление его домашнего ареста. Адвокат Юлиан Балан оценил это решение как «противоречащее практикам Европейского суда по правам человека». Парадоксально, но факт: есть у примара Оргеева защитники и среди представителей обвинения.

На вопрос о том, почему Шор, признавшийся в даче взятки Филату, до сих пор не наказан, генеральный прокурор Эдуард Харунжен ответил в интервью Newsmaker.md: «Если человек до того, как правоохранительные органы узнали об этом из других источников, сам признается, что дал взятку, он освобождается от ответственности. Чтобы было понятно, Шор искупил свою вину дачи взятки тем, что написал этот донос. Что касается других дел, это тактика следствия. Все идет по нашему плану, не стоит опережать события: во всем, что мы делаем, есть логическая цепочка».

То есть прокуратура намерена освободить одного из основных фигурантов дела о мошенничестве в особо крупных размерах, совершённом во время пребывания в должности председателя админсовета «Banca de Economii». Речь идет о хищении 5 миллиардов лей! Шор находится под домашним арестом, но если суд не вынесет вердикт до 22 июня, его освободят: Конституционный суд установил, что лицо не может находиться под предварительным арестом больше года.

Лидер PAS Майя Санду так прокомментировала заявления Харунжена: «Так, значит, в Молдове кто первым напишет донос, тот и избежит наказания? А если это оговор? Если доносчик просто хочет таким образом уйти от наказания?

Хотя в деле Шора всем все предельно ясно. Плахотнюку понадобился свидетель, по показаниям которого можно упрятать за решетку политических и личных врагов Филата и Платона.

Этот цирк, в котором участвует генеральная прокуратура, Плахотнюк, Шор и судьи будут ещё долго вспоминать в Молдове, как пример издевательства над законом».