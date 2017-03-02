Обнародованы формулы расчета пенсий. Здравствуй, валоризация!

Думитру БАРБАЛАТ

Минтруд решил, наконец, валоризировать пенсии. Что такое «валоризация»? По-простому, без умствований, это перерасчет.

Разработан и опубликован для публичных консультаций регламент определения размеров пенсий.

Предлагается провести валоризацию поэтапно. Так что многим из тех, кто раскатал губу в ожидании денежек, придется подождать. Ведь не зря говорят – обещанного три года ждут. Так и с пенсиями.

На первом этапе, с 1 апреля 2017 года (опять эта первоапрельская шутка?), будут валоризировать пенсии тем, кто вышел на пенсию в период 2001-2008 годов.

На втором этапе, с 2018 года, - тем, кто вышел на пенсию в 2009-2011 годах.

На третьем этапе, с 2019 года, - тем, кто вышел на пенсию в период 2012-2014 годах.

И на четвертом этапе, с 2020 года, - тем, кто вышел на пенсию в 2015-2016 годах.

Вы спросите: а как же те, кто вышел на заслуженный отдых до 2001 года? Видимо, минтруд предполагает, что их уже нет в живых!

В проекте регламента о валоризации пенсий приведены замысловатые формулы для перерасчета (расчета/валоризации) пенсий:

- для вышедших на пенсию до 01.01.1999 года,

- для вышедших на пенсию после 01.01.1999 года,

- для инвалидов (в зависимости от степени инвалидности) - всего 15 (!!!) формул,

- для наследников.

Для инвалидов предусмотрено: если в результате расчета пенсии будут меньше какой-то минимальной (какой - не указано) суммы, пенсию определят равной: 75 процентам от минимальной для первой группы; 70 процентам - для второй группы; 50 процентам - для третей группы.

То есть, даже тем, у кого расчетная/валоризированная пенсия получится меньше какой-то (неизвестной!) минимальной пенсии, назначат пенсии в пределах 50-75 процентов от минимальной.

Очень характерно для наших чиновников: в объяснительной записке минтруда не дано никаких, хотя бы примерных, сумм валоризированных пенсий. А рассчитать сейчас будущую свою пенсию по приведенным формулам в конкретных условиях совсем уж сложно.

Внимание! Не приведены никакие предполагаемые дополнительные расходы при возможном повышении пенсий в результате валоризации. Их, видимо, и не предвидится! То есть вполне вероятно, что повышений может и не быть. Потому как в случае возможного повышения пенсий по закону о бюджетной системе полагается предлагать плюс ко всему проект внесения изменений в доходной и расходной части закона о бюджете государственного социального обеспечения на 2017 год. Но эти предложения отсутствуют, что может быть подтверждением всего фарса с валоризацией пенсий.

Таким образом, и в предлагаемой «новой» пенсионной системе опять все будет зависеть от того, кто вам будет считать-пересчитывать-валоризировать пенсию. Т.е. от работников соцобеспечения.

Минтруд раскрывает информацию о предстоящей индексации пенсий

Опубликован проект постановления правительства об индексации пенсий, начиная с 01.04.2017 года.

Предлагается индексировать:

- все категории пенсий государственной пенсионной системы (выплачиваемые по закону №156/1998),

- пенсии госслужащим (выплачиваемые по закону №443/1995),

- пенсии таможенникам (выплачиваемые по закону №1150/2000),

- пенсии по инвалидности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (выплачиваемые по закону №756/1999).

В результате предстоящей индексации средняя пенсия по возрасту повысится на 98,92 лей для 532075 пенсионеров, средняя пенсия по инвалидности возрастет на 70,72 лей для 132425 пенсионеров, средняя пенсия для наследников возрастет на 42,62 лей для 13179 получателей и для чернобыльцев на 181,68 лей для 1842 получателей пенсии.

С 1 апреля 2017 года минимальная пенсия увеличится на 61,3 лей (на 6,4%) - с 957,6 лей и составит 1018,9 лей.

С 1 апреля 2017 года минимальная пенсия для инвалидов первой группы составит 764,17 лей (75% от минимальной), для второй группы – 718,23 лей (70% от минимальной) и для третьей группы – 509,45 лей (50% от минимальной).

В общей сложности, общая стоимость индексации пенсий для бюджета в 2017 году составит 635,338 млн. лей и коснется 932056 получателей.

При этом следует уточнить, что, согласно данным национального бюро статистики, по состоянию на 01.01.2017 года прожиточный (расчетный) минимум уже был равен 1813,7 лей, а минимальная прожиточная корзина стоила 2200,1 лей.

Формулы расчета пенсий

Индексация пенсий – периодическая мера актуализации пенсий в зависимости от коэффициента потребительских цен.

Валоризация пенсий (застрахованного дохода, приобретенного после 01.01.1999 года) – мера учета изменения курса валют за период, когда были получены застрахованные доходы, и когда пенсия была установлена.

1) Формула исчисления среднемесячного застрахованного дохода

Среднемесячный застрахованный доход исчисляется по формуле:





n



coni

∑



––––

i=1



ci

Sa =



–––––––



n

где:

Sa – среднемесячный застрахованный доход;

сoni – сумма индивидуальных взносов, выплаченная за i-й страховой период;

ci – размер индивидуальных взносов, установленный на i-й страховой период;

n – количество месяцев, за которые выплачены взносы.

2. Формулы исчисления размеров пенсий по возрасту

2.1. Размер полной пенсии по возрасту исчисляется по формуле:

P = {1,4% × V1 + 2% × (Vt – V1) + 2% × (R – R1)} × Sa,

где:

P – размер пенсии;

Vt – подтвержденный страховой стаж;

V1 – необходимый страховой стаж на дату получения права на пенсию;

R – фактический возраст при выходе на пенсию;

R1 – пенсионный возраст, необходимый на дату получения права на пенсию;

Sa – среднемесячный застрахованный доход.

2.2. Если застрахованное лицо на дату назначения пенсии не подтверждает необходимый страховой стаж, но имеет страховой стаж не менее 15 лет, размер пенсии исчисляется по формуле:

P = 1,4% × Vt× Sa.

При исчислении среднемесячного застрахованного дохода по желанию застрахованного лица период, в течение которого уплачивались взносы исходя из балло-гектара, может быть вычтен из расчета и одновременно из страхового стажа.

2) Формулы для исчисления размеров пенсий по ограничению возможностей

Размеры пенсий по ограничению возможностей исчисляются при помощи следующих формул:

2.1. тяжелое ограничение возможностей:





Va



P = 0,42 × Sa +



–––––



× Sa × 0,1;



Vmax



2.2. выраженное ограничение возможностей:





Va



P = 0,35 × Sa +



–––––



× Sa × 0,1;



Vmax



2.3. среднее ограничение возможностей:





Va



P = 0,20 × Sa +



–––––



× Sa × 0,1,



Vmax



где:

P – размер пенсии;

Sa – среднемесячный застрахованный доход, исчисленный после вступления в силу настоящего закона. Его размер не должен превышать размера двух средних заработных плат по стране в году, предшествовавшем году назначения пенсии;

Va – фактический страховой стаж;

Vmax – максимально возможный страховой стаж за период от 18 лет до пенсионного возраста, предусмотренного частью (1) статьи 41, но не превышающий 39 лет.

При исчислении среднемесячного застрахованного дохода застрахованное лицо может обратиться с заявлением об исключении из расчета периода, в течение которого уплачивались взносы социального страхования исходя из балло-гектара. При этом указанный период исключается одновременно из страхового стажа.

3) Формулы для исчисления размеров пенсий по возрасту

в соответствии с частью (1) статьи 53

3.1. Размер пенсии по возрасту в соответствии с частью (1) статьи 53 исчисляется по формуле:





Vv



Vn



Pt =



–––



× Pv +



–––



× Pn,



Vt



Vt



где:

Pt – размер пенсии;

Pv – размер пенсии, исчисленный за период, предшествовавший вступлению в силу настоящего закона;

Pn – размер пенсии, исчисленный за период, последующий за вступлением в силу настоящего закона;

Vv – страховой стаж до вступления в силу настоящего закона;

Vn – страховой стаж после вступления в силу настоящего закона;

Vt – общий страховой стаж за весь период трудовой деятельности.

(2) Размер пенсии за период, предшествовавший вступлению в силу настоящего закона, исчисляется по следующим формулам:

3.1.1. для работников сельского хозяйства:

Pv= Pm1 + 0,005 × Vt × Sm × K;

3.1.2. для других получателей пенсии по возрасту:

Pv = Pm2 + 0,005 × Vt × Sm × K,

где:

Pv – размер пенсии;

Pm1 – гарантированная государством минимальная фиксированная сумма к пенсии по возрасту для работников сельского хозяйства;

Pm2 – гарантированная государством минимальная фиксированная сумма к пенсии по возрасту для других получателей данной пенсии;

Vt – страховой стаж за весь период трудовой деятельности;

Sm – среднемесячная заработная плата по стране за год, предшествовавший году выхода на пенсию, определенная для каждой категории получателей, а в случае назначения пенсии в период с 1 января по 31 марта включительно – среднемесячная заработная плата по стране, из расчета которой выплачивались взносы, за год, предшествовавший году, предшествующему году назначения пенсии;

K – индивидуальный коэффициент пенсионера, исчисленный в соответствии с частью (3).

Индивидуальный коэффициент пенсионера представляет собой отношение суммы его заработной платы за любые 60 месяцев подряд (независимо от длительности перерывов в работе) из последних пятнадцати лет работы перед вступлением в силу настоящего закона и суммы средней заработной платы по стране за этот период, однако он не может превышать 5,0. Если трудовой стаж составляет менее 60 месяцев, индивидуальный коэффициент определяется за фактически отработанное время и берется в расчет в размере, не превышающем 2,0.

3.1.3. В случае, когда общий страховой стаж за весь период деятельности больше необходимого страхового стажа на дату назначения пенсии, размер пенсии за период после вступления в силу настоящего закона исчисляется в соответствии со статьей 16 по формуле:

Pn= {1,4% × V1 + 2% × (Vt – V1) + 2% × (R – R1)} × Sa,

где:

Pn – размер пенсии;

Vt – общий страховой стаж за весь период деятельности, но не менее необходимого;

V1 – необходимый страховой стаж на дату получения права на пенсию;

R – фактический возраст при выходе на пенсию;

R1 – пенсионный возраст, необходимый на дату получения права на пенсию;

Sa – среднемесячный застрахованный доход.

3.1.4. Если застрахованное лицо по достижении пенсионного возраста, предусмотренного в статье 15, подтверждает страховой стаж, равный не менее чем 15 годам, но не превышающий страховой стаж, необходимый на дату назначения пенсии, размер пенсии исчисляется по формуле:

Р = 1,4% × Vt× Sa.

В случае, если не менее половины стажа, имеющегося на дату назначения пенсии, застрахованное лицо осуществляло трудовую деятельность в качестве работника сельского хозяйства и/или члена колхоза, размер его пенсии исчисляется по формуле, установленной для работников сельского хозяйства.

При исчислении среднемесячного застрахованного дохода по желанию застрахованного лица период, в течение которого уплачивались взносы исходя из балло-гектара, может быть вычтен из расчета и одновременно из страхового стажа.

4) Формулы для исчисления размеров пенсии по ограничению возможностей

в соответствии с частью (2) статьи 54

Размер пенсии по ограничению возможностей за период, предшествовавший вступлению в силу настоящего закона, исчисляется в зависимости от от степени ограничения возможностей по следующим формулам:

4.1. для лиц с тяжелым ограничением возможностей:

Pv= Pm3 + 0,20 × Sm × K;

4.2. для лиц с выраженным ограничением возможностей:

Pv= Pm4 + 0,15 × Sm × K;

4.3. для лиц со средним ограничением возможностей:

Pv= Pm5 + 0,07 × Sm × K,

где:

Pv – размер пенсии;

Pm3 – гарантированная государством минимальная фиксированная сумма к пенсии по тяжелому ограничению возможностей;

Pm4 – гарантированная государством минимальная фиксированная сумма к пенсии по выраженному ограничению возможностей;

Pm5 – гарантированная государством минимальная фиксированная сумма к пенсии по среднему ограничению возможностей;

Sm – среднемесячная заработная плата по стране за год, предшествовавший году выхода на пенсию, а в случае назначения пенсии в период с 1 января по 31 марта включительно – среднемесячная заработная плата по стране, из расчета которой выплачивались взносы, за год, предшествовавший году, предшествующему году назначения пенсии;

K – индивидуальный коэффициент пенсионера, исчисленный в соответствии с частью (3) приложения 4.

Источник: Закон № 156-XIV от 14.10.1998 о государственной пенсионной системе. Формулы даны в приложениях к закону.