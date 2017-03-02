Союз адвокатов требует прекратить вмешательство в деятельность защитников

Союз адвокатов призывает международные организации, руководство судебных органов и гражданское общество содействовать окончательному устранению нарушений в поведении госслужащих в отношении адвокатов. Адвокаты заявляют о сложившейся беспрецедентной ситуации, когда на них заводят уголовные дела за ложные заявления.

На пресс-конференции в IPN председатель Союза адвокатов Нина Лозан, заявила, что Союз будет протестовать против любых проявлений нарушения закона в отношении адвокатов, а также против их маргинализации. В этом контексте Союз адвокатов выступил с рядом требований, направленных на защиту адвокатов при осуществлении ими своей деятельности.

В число требований входит прекращение уголовного преследования адвокатов Вячеслава Цуркана и Максима Белинского. Адвокаты призывают парламент дать толкование статье 3521 Уголовного кодекса, так как, по словам адвокатов, эта уголовная норма „служит источником ошибочных толкований”.

Адвокаты призывают Министерство юстиции в срочном порядке представить проект поправок к уголовному и административному праву, в соответствии с которыми адвокатская деятельность была бы защищена от вмешательства любого рода, а должностные лица из государственных учреждений, прибегающие к такому вмешательству, привлекались бы к ответственности.

Нина Лозан сообщила, что в зависимости от содержания полученных ответов и от действий органов, принимающих решения, Союз адвокатов оставляет за собой право созвать Внеочередной съезд адвокатов, на котором будут приняты решения относительно иных способов сопротивления и защиты адвокатской профессии.