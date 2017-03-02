Павел Филип: Компенсации получат фермеры, действительно пострадавшие от стихийных бедствий

Премьер-министр Павел Филип заявил о том, что правительство выплатит все компенсации за ущерб, причинённый стихийными бедствиями в сельскохозяйственном секторе в 2016 году, опираясь на точные данные и честные оценки, передаёт IPN со ссылкой на заседание правительства, состоявшееся в среду, 1 марта.

По словам главы кабмина, уже составлены предварительные списки тех, кто пострадал в результате заморозков апреля 2016 года, и определены размеры ущерба. Следующим шагом станет подготовка положения, определяющего условия частичной компенсации причинённого заморозками ущерба.

Как подчеркнул Филип, процесс составления списков затянулся из-за большого числа поданных заявок, которые поступили, в том числе, и от непорядочных предпринимателей, запросивших компенсации, хотя в последние годы они не представляли какой-либо информации о собираемых ими ежегодных урожаях, либо их предприятия не перечислили в госбюджет налоги и сборы.

„Запрашивая компенсации из государственного бюджета, мы не должны предлагать правительству тех, кто работает нелегально, кто не платит зарплаты сотрудникам или кто не платит налоги государству. Мы должны быть открыты с теми, кто работает честно. Предстоит провести огромную ​​работу, чтобы отобрать заявки тех, кто заслуживает получить компенсации, и выплатить их за счёт средств, предусмотренных в государственном бюджете”, - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, которое прошло в правительстве в среду, премьер-министр высказался в пользу тщательной проверки поступивших заявок. В числе прочего он заявил о необходимости дать правовую квалификацию процессу подачи заявок, чтобы покарать попытки мошенничества. Для этого премьер предложил обнародовать список бенефициаров, а после утверждения Положения о выплате компенсаций ускорить процедуру предоставления этих выплат.