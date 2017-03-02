Труд инспекторов ГИП будет стимулироваться в финансовом плане

Инспектора из Генерального инспектората полиции МВД будут получать финансовое стимулирование, в соответствии с решением, которое было утверждено правительством, передаёт IPN.

Целью проекта является укрепление потенциала в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией, создание для инспекторов стимула штрафовать за все выявляемые нарушения, а также вознаграждение сотрудников за успехи на профессиональном поприще.

Таким образом, инспекторы будут получать финансовое стимулирование в размере 25% от суммы штрафов, перечисленных в государственный бюджет по итогам рассмотрения дел о правонарушениях.

Финансовое стимулирование будет выплачиваться ежеквартально из бюджета Генерального инспектората полиции, в который будут перечисляться 25% от суммы штрафов, поступивших в государственный бюджет.

В 2016 году инспектора ГИП составили свыше 263 тысяч протоколов о правонарушениях, около 228 тысяч из которых были оплачены, что принесло госбюджету 82,6 миллиона леев.