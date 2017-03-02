В Молдове вспоминают погибших в ходе вооружённого конфликта на Днестре

Сегодня Молдова вспоминает погибших в ходе вооружённого конфликта на Днестре. С тех пор прошло уже 25 лет. Второе марта, день начала боевых действий, объявлен в нашей стране Днём памяти. Начался вооружённый конфликт с нападения казачьих войск на полицейский участок в Дубоссарах, который находился под юрисдикцией Кишинева.

Наиболее ожесточённые бои развернулись с середины марта и до конца июля 92 года. Точное число жертв тех кровавых боёв неизвестно до сих пор. По официальным данным, тогда погибли около 300 человек.

По случаю Дня памяти в столичном монастыре Святого Феодора Тирона состоится поминальная служба. А затем ветераны и семьи погибших возложат цветы к памятнику Штефану чел Маре.

После состоится марш к памятнику Скорбящей матери на мемориальном комплексе "Вечность". В некоторых населенных пунктах установят памятные доски, а также переименуют улицы в память о павших героях. Митинг памяти пройдет и в селе Кочиеры Дубэссарского района, где в 92-ом году состоялись самые кровавые бои.