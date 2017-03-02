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В Приднестровье российский флаг приравняли к государственному
02.03.2017

Парламент Приднестровья узаконил использование российского флага

Верховный совет Приднестровья принял в первом чтении законопроект о порядке использования на территории непризнанной республики государственного флага России, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в проекте закона, российский триколор наравне с приднестровским флагом будет размещаться на зданиях и в помещениях административных органов, органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий.

При одновременном поднятии флаг Приднестровья будет находиться с левой стороны здания, а российский триколор — с правой.

Данное решение не является окончательным — парламенту непризнанной республики еще предстоит утвердить законопроект во втором чтении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава республики еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.


 
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