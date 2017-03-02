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Общество
Прокуратура антикоррупции настаивает на продлении ареста адвокату Валериану Мынзату
02.03.2017

Прокуроры антикоррупции настаивают на продлении ареста адвоката Валериана Мынзата ещё на 30 суток. Их запрос рассмотрит сегодня столичный суд сектора Буюканы.

Напомним, Мынзата обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, он обещал клиентке ускорить перевод ее супруга из российской тюрьмы в молдавскую. За это он получил 20 тысяч евро, но обещания не выполнил, а вернул только часть денег. Ранее пресса писала, что в этом деле Мынзат рассчитывал на помощь сбежавшего мэра-уголовника Ренато Усатого.


 
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