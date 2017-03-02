Общество Прокуратура антикоррупции настаивает на продлении ареста адвокату Валериану Мынзату Прокуроры антикоррупции настаивают на продлении ареста адвоката Валериана Мынзата ещё на 30 суток. Их запрос рассмотрит сегодня столичный суд сектора Буюканы. Напомним, Мынзата обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, он обещал клиентке ускорить перевод ее супруга из российской тюрьмы в молдавскую. За это он получил 20 тысяч евро, но обещания не выполнил, а вернул только часть денег. Ранее пресса писала, что в этом деле Мынзат рассчитывал на помощь сбежавшего мэра-уголовника Ренато Усатого.

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