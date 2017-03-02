После отмены визового режима с Израилем число молдавских туристов выросло на 60%

На 60% выросло число молдавских туристов, посетивших Израиль в последнее время. Связано это с отменой визового режима между двумя государствами. За это же время значительно выросло и число наших сограждан, работающих в этой стране легально.

Об этом говорили представители парламента Тель-Авива на встрече с молдавским министром иностранных дел Андреем Галбуром, который отправился в Израиль с официальным визитом. Стороны обсудили также развитие молдо-израильских отношений и межпарламентское сотрудничество путем создания дружественных групп. Визовый режим с Израилем отменили 15 декабря 2015 года.