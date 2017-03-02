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МНЕНИЕ: Игорь Додон хочет установить президентскую республику
02.03.2017

Знаменитый политолог Анатол Цэрану считает, что президент РМ Игорь Додон хочет установить президентскую республику. Заявление было сделано в контексте законопроекта главы государства по изменению Конституции, с тем, чтобы предоставить больше полномочий президентуре, и именно относительно роспуска парламента.

В беседе с репортером портала ТРИБУНА, Анатол Царану заявил, что это завуалированная форма по установлению президентской республики. «Если парламент будет полностью подчиняться президенту, то у нас будет президентская республика, а не парламентская. На самом деле, речь идет о фундаментальном пересмотре политического режима в РМ и то, что Игорь Додон пойдет по этому пути, было ожидаемым.

В условиях, когда Игорь Додон представляет в политической системе РМ интересы другой страны (и существуют обоснованные сомнения в этом отношении), такое изменение политического режима означало бы катастрофу для РМ», — сказал аналитик.

Анатол Цэрану отметил, что молдавский политический класс должен мобилизоваться, чтобы остановить эту перспективу. «Потому что это будет означать, что страна превратится в банановую республику, в республику, которая полностью потеряет свой суверенитет», — заключил Цэрану.

Андриана Кептине


 
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