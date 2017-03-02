Руководство Apă-Canal предлагает кишиневцам пить воду из-под крана

Компания Apă-Canal Chișinău выпустила 1000 бутылок с водопроводной водой.

По словам директора предприятия Вероники Херца, цель этой акции, названной "Создано природой — доставлено нами", — показать, что вода из-под крана вполне пригодна для употребления.

Как сообщают местные СМИ, чиновница отметила, что цена одного литра воды составляет 0,0008 бана, но из-за расходов на разлив, бутылку и этикетку, стоимость заполненной литровой тары повышается до 8,6 лея.

"Мы выпустили 1000 бутылок с водой Apă-Canal Chișinău, затратив на это 4608 леев и 6 банов. Если вы возьмете литр воды из-под крана, ее стоимость вам обойдется в 460 раз дешевле", — заявила Херца.

Если верить специалистам Apă-Canal Chișinău, в прошлом году было проведено более 170 тысяч исследований по улучшению качества воды в городе.