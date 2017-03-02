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Российские СМИ назвали причину отзыва посла Молдовы из Москвы
02.03.2017

Причиной отзыва молдавского посла в Москве Думитру Брагиша является противостояние между президентом республики Игорем Додоном и правительством, которые выступают с пророссийских и проевропейских позиций соответственно. Об этом со ссылкой на источники в Кишиневе пишет «Коммерсантъ».

Как передает Лента.ру, высокопоставленный источник в администрации президента Молдавии рассказал изданию, что отзыв посла в России стал ответом на жесткую позицию Додона против назначения дипломатическими представителями в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом министров.

В МИД республики «Коммерсанту» отказались комментировать решение об отзыве Брагиша.

Дипломата отозвали в Кишинев 1 марта решением министерства иностранных дел. Официально о причинах не сообщалось. Согласно законодательству, постановление правительства теперь должно быть подписано президентом.


 
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