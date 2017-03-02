Роберт Западинский: "Досрочным парламентским выборам в Молдове быть!"

Интервью с главным редактором информационно- аналитического еженедельника деловых людей Республики Молдова "Коммерсант Инфо" Робертом Западинским

- Роберт Львович, как изменилась политическая жизнь Молдовы за недолгий период времени президентства Игоря Додона?

- Прежде , чем ответить на этот вопрос, кратко обрисую ситуацию, сложившуюся в нашей стране за последние годы.

Упадок отечественной экономики вкупе с тотальным падением нравов вызывает серьёзные опасения за будущее Республики Молдова.

В стране сегодня , по сути дела, экономики нет, и это - серьёзнейшая проблема: разрушен фундамент, а вместе с ним - и баланс, на котором республика держится. Ведь основа основ: впереди политики должна идти экономика, она же и определяет условия развития государства.

Чем ниже становится уровень жизни моих соотечественников, тем меньше проявляется у них тяга к образованию, культуре и искусству , но зато агрессивней растет среди населения количество тяжких уголовных и экономических преступлений. Причем, самое одиозное из них - кража миллиарда евро из банковской системы РМ было совершено на государственном уровне! Что не мешает участникам аферы по сей день возглавлять то или иное общественное или политическое движение и даже продолжать быть законодателями!

Похожая ситуация сформировалась в некоторых европейских странах в 30-е годы прошлого столетия и привела , как известно из мировой истории,к зарождению абсолютного зла – фашизма.

Что предлагали Гитлер и Муссолини своим согражданам?

- Под лозунг "Возродим экономику" было подогнано всё, в том числе - создание мощнейшей военной машины, которая по законам жанра ,как ружье в конце пьесы, выстрелила трагедией мирового масштаба. Разумеется, подобные процессы- беззаконие, средоточие практически абсолютной политической, экономической и медийной власти в руках одной партии с почти завершенным вытеснением оппозиции, включающей еще мощную перед президентскими выборами, но сейчас ставшую более пассивной партию социалистов, очень удручает.

Власти делают все, чтобы за дымовой завесой придуманной ими междоусобной войны "правящего большинства" и "всенародно избранного Президента" , пришедшего на высокий государственный пост на волне пророссийской риторики, отвлечь молдавский народ от проблем системного кризиса и не дать ему объединиться для переформатирования государственного аппарата, как это произошло, например, недавно в соседней Румынии.

Конечно, несмотря на ограниченные Конституцией РМ властные полномочия, Президент Додон пытается удержать высокий рейтинг общественного доверия. Однако его заявления подчас противоречивы и вызывают недоумение у бывших избирателей.

Так , сделанные им декларации во время первых в должности официальных визитов в Тирасполь, Москву и Брюссель выдают желание Додона понравиться одновременно Приднестровью, России и Евросоюзу, что невозможно из-за их разновекторных интересов. Противоречивые заявления с непродуманными последствиями рождают у граждан РМ тревогу и озабоченность, особенно в части потенциальной эскалации напряженности с Приднестровьем. Только обострения отношений с левобережьем Молдове сейчас и не хватает!

Соответственно предвыборным обещаниям, Игорь Додон призывает гражданское общество Молдовы активно включиться в евразийский проект, предложенный всем странам постсоветского пространства руководством России и Казахстана. И это-при наличии общеизвестного факта- подписанного Молдовой Договора об ассоциации с ЕС , на базе которого она получила и продолжает получать беспрецедентную финансовую поддержку, нашедшую в республике , мягко выражаясь, неэффективную форму освоения , но до сих пор позволяющую Молдове удерживаться на плаву.

​- От каких факторов зависят решения политического руководства Молдовы в большей степени: от внутриполитической среды или внешнеполитических условий?

- Решения руководства страны меньше всего зависят от внутриполитической среды - элиты и социум живут в разных измерениях. А в отношениях между элитами одна по-прежнему преобладает над остальными. Так что, во главе угла - "Ее Высочество Геополитика". Прикрываясь этим красивым определением , молдавские власти попеременно заигрывают и с Западом, и с Востоком, пытаясь как можно дольше продлить ощутимые финансовые вливания от внешних партнеров по развитию . Один миллиард долларов уже предоставили Молдове США , свыше 700 миллионов евро "влепили" в Молдавские реформы страны Евросоюза. Но поскольку целевое назначение этой финансовой помощи-карманы чиновников, а не государство и молдавский народ, страна находится на грани экономического коллапса.

- Какие военные альянсы сегодня более актуальны для республики?

- В Молдове сейчас открыто противостоят друг другу два движения. - Большинство граждан желают , чтобы Молдова, как это записано в Конституции страны, оставалась нейтральным государством. А радикальные политики , выступающие за воссоединение Молдовы с Румынией, ратуют за ее вступление в НАТО . В ближайшее время с их настойчивой подачи в Кишиневе откроется представительство и информационный центр этого военного блока.

В последние годы в учениях молдавской армии принимают активное участие американские военнослужащие , а так как эти мероприятия чаще всего проводятся вблизи границы с Приднестровьем, где расквартированы миротворческие силы России , у наших граждан есть большие опасения по поводу возникновения военных провокаций, предрешающих печальный исход для всех его участников. Такова конъюнктурная реальность.

- Какую роль играют олигархические структуры в политической жизни Молдовы? Способны ли они воздействовать и оказывать влияние на политику?

- Ключевую роль в молдавской политике действительно играют именно олигархические кланы, захватившие всю полноту власти в государстве. Они пытаются, как я заметил выше , активничать и на западном, и на восточном направлениях по принципу - "ласковое теля двух маток сосет". Иногда им это удается - в виде грантов , кредитов и других форм вспомоществования. Но это уже не спасает ситуацию. Молдова вплотную подошла к гуманитарной катастрофе: молодежь и люди активного среднего возраста массово покидают страну, оставшиеся -выживают из последних сил, смертность превышает рождаемость.

Чтобы спасти государство и многонациональный молдавский народ от вымирания, необходимы радикальные решения, как в хирургии. Для этого нужна политическая воля. Власти и внешние партнеры Молдовы по развитию вроде принимают все меры для ответа на "вызовы времени" , чтобы страна не втянулась в новые, досрочные парламентские выборы. Но фактически избирательная кампания уже началась. Как действия парламентского большинства, так и действия Президента РМ экспертное сообщество страны характеризует как пиар-акции.

Первые стремятся сохранить статус-кво, Игорь Додон продвигает оппозиционную и более ли менее активную партию социалистов, стремящуюся стать в ближайшие месяцы правящим политформированием в стране, а вместе с ней-себя, как неформального, но реального ее лидера. Именно поэтому, с целью ослабления потенциальных конкурентов,олигархические структуры затеяли радикальные изменения в Кодекс о выборах, предполагающие избрание депутатов парламента не по партийным, а по одномандатным округам. Насколько удачными окажутся домашние заготовки по переформатированию политического поля Республики Молдова и как будет проходить эта перестройка , покажет время.

P.S, Когда писались эти строки, Президент РМ Игорь Додон выступил с инициативой о расширении полномочий президента. Он требует права роспуска парламента в дополнительных случаях, в том числе, если бюджет страны не принят вовремя, если не реализуется воля народа, выраженная через референдум, а также через референдум по инициативе президента. Если президентская инициатива изменения Конституции не найдет поддержки в Парламенте и до 24 марта не наберет достаточное количество подписей, проект будет выдвигаться от имени народа.

Все эти инициативы, несомненно , вызовут противостояние этих двух ветвей власти . А это значит , что досрочные парламентские выборы в Молдове, вопреки настойчивым рекомендациям Послов-США в РМ Джозефа Петита и ЕС - Пиркки Тапиолы политическому правящему классу страны не педалировать данную ситуацию раньше намеченного времени - с высокой долей вероятности состоятся.

Вел интервью Эрик Исраилов

по материалам Facebook