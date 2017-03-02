„Милсами” возвращается на первое место в Национальной дивизии

„Милсами” Орхей без проблем победила со счетом 4-0 в матче с „Динамо-Авто”, который проходил в Терновке. Благодаря этому успеху, подопечные Андриана Сосновского вновь поднялась на первое место в Национальной дивизии, передает IPN.

Голы „красных орлов” забили Бойчук (на 23-й минуте), Дедов (24), Балашов (82) и Белоус (84).

„В первой части чемпионата мы столкнулись с проблемами в матчах с „Динамо-Авто”. Матчи становятся все более важными, и мы должны сохранять концентрацию”, - заявил на пресс-конференции главный тренер Андриан Сосновский.

В других матчах 21 раунда были зафиксированы следующие результаты: „Саксан” - „Зимбру” 3-0 и ФК „Унгень” - „Дачия” 1-2.