Эхо Москвы: Узаконивание нелегалов - желание РФ Молдову к себе пришпандорить

В Москве не исключают, что решение о легализации в РФ граждан Таджикистана и Молдовы вызвано стремлением вернуть эти страны в зону российского влияния.

Как передает "Инфотаг", обозреватель "Эха Москвы" Антон Орех так отозвался в своем комментарии "Царь Додон и царь Рахмон" об этом решении, что причина столь внезапного "жеста доброй воли" может крыться в том, что "гастарбайтеров в России стало не хватать".

"Даже визуально их теперь меньше в Москве, да и других крупных городах. Уехали в страны, где побогаче. А если еще заморачиваться такой ерундой, как нелегальность, так и вовсе будет некому мешки ворочать и снег чистить. Местные-то мараться на грязных работах как не хотели, так и не хотят", - пишет он. По словам эксперта, вторая причина - "в желании эти беднейшие страны к себе покрепче пришпандорить".

"А то разбегаются от нас друзья и союзники. Скоро Россия будет как планета Земля, в орбите которой всего один спутник - Луна. Вот и мы останемся только с Абхазией, Южной Осетией и Донбассом. В такой компании не до жиру, тут и Молдавия с Таджикистаном будут большими союзниками. Пустим к себе их всех и заживем как прежде", - иронизирует автор.

Он не исключает, что "после легализации сотни тысяч гастарбайтеров вновь уйдут на нелегальное положение, поскольку это выгодно работодателям - живи по подвалам, без справок и документов, получай копейки и не рыпайся".