НАРЭ включает в тариф несуществующие огромные ”потери”

У иностранных инвесторов, готовых вкладывать деньги в энергетический сектор РМ, пропала охота это делать, говорят эксперты, поскольку НАРЭ нарушает правила игры во время игры, необоснованно меняя методологию расчета тарифов.

Админсовет НАРЭ утвердил новую методологию расчета и применения регулируемых тарифов на электроэнергию и газ. НАРЭ объясняет необходимость модификации "корректировкой вторичных регулирующих актов, оптимизацией порядка расчета цен и тарифов на газ и электроэнергию, а также снижением стоимости технологического расхода и технических потерь электроэнергии", передает report.md

Как указывает НАРЭ, это позволит включить в тарифы стоимость технических потерь, которые не будут превышать фактические, пишет "report.md". И, наконец, новые изменения позволят, по словам НАРЭ, "оптимизировать коэффициент рентабельности активов операторов электрических распределительных сетей, за исключением случаев злоупотреблений монопольных предприятий по отношению к потребителями путем включения неоправданных расходов в тарифы и регулируемые цены".

Операторы озадачены

Срочность утверждения новых методологий озадачила энергетических операторов, которые утверждают, что изменения скажутся на всем энергетическим секторе, поскольку снизятся финансовые ресурсы, выделяемые на инвестиции. Следовательно, это приведет к снижению качества услуг.

Операторы, которые считают, что изменением методологии нарушается принцип предсказуемости инвестиций, призвали к отсрочке меры на пять лет. Для начала они предлагают включить в тарифы потери, накопленные за последние годы из-за девальвации лея.

С другой стороны, директор НАРЭ Серджиу Чобану заявил, что были соблюдены все сроки и процедуры публичных консультаций, а цель НАРЭ - "установить справедливые тарифы".

Мы должны чувствовать запах газа в воздухе

Бывший директор НАРЭ Николае Рэйляну недоумевает по поводу решения Админсовета НАРЭ об изменении методологии расчета тарифов, которую он относит к "попытке обокрасть потребителей".

"Наиболее важный элемент касается методологии расчета потерь, откуда и начался конфликт, когда я был директором НАРЭ. До нас в тариф включали 64 миллиона кубометров газа как потери, т.е. свыше 320 миллионов леев. Участвуя в конференции в Турции вместе с другими государствами Энергетического сообщества, все остались в шоке, когда я им сказал, что наши потери составляют 64 млн. кубометров газа, в то время как в других странах эта цифра едва достигает 14-15 миллионов кубометров газа. Это означает, что проходя по улице, нужно чувствовать запах газа. Тогда мы, бывшее руководство НАРЭ, решили привести методологию расчета тарифов в соответствие с европейскими требованиям, сократив потери до 16,7 млн. кубометров, то есть до 84 млн. леев, а не 320 миллионов леев. Сейчас нацелены на то, чтобы ввести огромные потери в тариф, которых фактически не существует. Это делается, чтобы иметь возможность больше воровать. Ставка оценивается в сотни миллионов леев", - заключил Николае Рэйляну для "Report.md".

На карту поставлен страновый риск

С другой стороны, эксперт по энергетическим вопросам Серджиу Тофилат заявил, что существуют серьезные проблемы и в плане рентабельности: "В энергетическом секторе, который монополизирован, рентабельность операторов определяется государством в зависимости от странового риска. Если в Германии рентабельность операторов составляет 4% от всех расходов, у нас она должна быть несколько выше, так как страновой риск выше. Как правило, она должна варьироваться между 9-10%, но были периоды, когда она доходила до 15%. Рентабельность внесена в методологию, а правила расчета тарифа фиксированы и установлены на 5 лет вперед. Во всем мире эти правила соблюдаются", - пояснил Тофилат для "Report.md".

По его мнению, "НАРЭ решило, что после изменения рейтинга Moody¢s нужно изменить и расчет рентабельности". "С другой стороны, нынешние методологии еще не истекли, действуют до марта 2018 г. Другими словами, НАРЭ хочет изменить правила игры до истечения 5 лет, что не хорошо. В краткосрочной перспективе мы, потребители, должны радоваться тому, что тариф снизится на несколько процентов, но в долгосрочной перспективе это будет иметь негативные последствия, способствуя увеличению странового риска. Инвесторы, которые ориентированы на энергетический сектор Молдовы и хотели бы инвестировать, отмечают, что правила игры не соблюдаются. Если уже есть договоренность, что в течение пяти лет рентабельность будет на определенном уровне и не будут меняться правила игры, это должно соблюдаться. НАРЭ склонно, однако, нарушить установленные ранее правила игры", - утверждает эксперт.

Серджиу Тофилат не исключают, что НАРЭ планирует больше сократить расходы операторов и возвратить накопившиеся финансовые отклонения до 2015: "Возможно, это связано еще и с тем, что тендер на закупку энергии почти закончен, а в следующем месяце будет обнародован победитель. Я думаю, что цены на энергоносители чуть вырастут, а новой методологией намерены компенсировать эту разницу", - отметил Тофилат.

НАРЭ находится под политическим контролем с тем, чтобы сдерживать рост тарифов

Он не видит открытости со стороны властей для создания независимого регулирующего органа: "Власть не способна обеспечить благосостояние народа, достойные доходы граждан с тем, чтобы они не страдали от повышения тарифов.

По этой причине НАРЭ находится под политическим контролем с тем, чтобы сдерживать рост тарифов, не принимая во внимание тот факт, что энергетические ресурсы импортируются. В итоге мы имеем нетранспарентные тарифы, жалобы со стороны потребителей и операторов, что ведет к подрыву доверия к НАРЭ. Без внешнего давления вряд ли возможен выход из этого порочного круга", - считает Серджиу Тофилат.