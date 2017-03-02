Усатый: Плахотнюк контролирует синдикат киллеров в Европе

Председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый заявил, что обладает доказательствами, прямо указывающими на то, что олигарх Владимир Плахотнюк является организатором синдиката киллеров, который действует на территории Европы.

По словам Усатого, соответствующие материалы будут отправлены британским следственным органам.

Он заявил, что в ближайшее время в Великобританию будут отправлены все доказательства, указывающие на то, что олигарх Владимир Плахотнюк организовал заказное убийство беглого банкира Германа Горбунцова.

Кроме того, Усатый подчеркнул, что британским следственным органам будут направлены и материалы, доказывающие, что Плахотнюк контролирует «синдикат киллеров, который промышлял заказными убийствами на территории ЕС». Об этом председатель «Нашей Партии» заявил в ходе судебных слушаний, состоявшихся 28 февраля.

Усатый рассказал и о том, что молдавские правоохранительные органы пытались ввести в заблуждение британские следственные органы, требуя передачу уголовного дела, возбужденного по факту попытки убийства Горбунцова, в Молдову.

Однако, по его словам, британцы отказались, будучи осведомленными о разгуле коррупции в Молдове.

При этом, председатель «Нашей Партии» отметил, что Плахотнюк пользовался протекцией со стороны бывшего премьера Румынии Виктора Понты.

По словам Усатого, Понта гарантировал Плахотнюку, что любые уголовные дела будут закрыты. «Когда Понта прилетел на Съезд Демпартии в Кишинев, он им сказал: «Не переживайте, у нас в Румынии большинство, мы уничтожим любое уголовное дело, в котором появится Плахотнюк».

Плахотнюку и Понте следует знать: то, что получается в Молдове, не получится в Бухаресте и, тем более, в Лондоне», - заключил Усатый.