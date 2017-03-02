Директор детсада, проверенного премьером, подала в отставку

Директор детского сада №59, условия хранения продуктов питания в котором раскритиковал премьер Молдовы Павел Филип, подала в отставку, сообщили в четверг в генеральном управлении образования, молодежи и спорта примэрии Кишинева.

"Управление подчеркивает, что ранее представители примэрии и Центра общественного здоровья уже обращали внимание директора на несоблюдение санитарно-ветеринарных норм в организации процесса питания детей", — говорится в сообщении ведомства.

В среду премьер-министр Молдовы Павел Филип посетил детский сад №59 и остался недоволен условиями хранения пищевых продуктов. Глава кабмина лично убедился в том, что на складах дошкольных учреждений хранятся просроченные продукты и фрукты не самого лучшего качества.



В связи с этим он сообщил, что руководители Центра общественного здоровья Молдовы и Агентства продовольственной безопасности республики могут быть отправлены в отставку. Премьер-министр также отметил, что сложившаяся ситуация отчасти складывается из-за специфики разграничения полномочий между профильными структурами. Филип потребовал, чтобы в течение недели Минздрав, Национальное агентство продовольственной безопасности и Центр общественного здоровья вынесли предложения по исключению всех несоответствий. После этого будет сделан тотальный контроль ситуации с детским питанием по всей стране.