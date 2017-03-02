Sic! Может Шор выйти сухим из воды, потому что донес на Филата?

Илан Шор искупил вину тем, что донос на Влада Филата. Это заявление из недавнего интервью генерального прокурора Эдуарда Харунжена вызвало возмущение многих людей. Авторы новой статьи Sic! решили проанализировать то, что на самом деле сказал Эдуард Харунжен и то, что сказано в Уголовном кодексе на эту тему.

„Согласно закону, если лицо признает, что дало взятку до того, как правоохранительные органы узнают из других источников об этом, то оно автоматически освобождается от ответственности. Для уточнения, Шор искупил вину за дачу взятки тем, что сделал этот донос. Что касается других фактов, то такова тактика уголовного преследования. Все развивается по нашему плану, не нужно торопить события: все, что мы делаем, имеет логическую цепочку”, - заявил в интервью генеральный прокурор.

Авторы статьи Sic! утверждают, что первое, что необходимо отметить, так это то, что заявления генерального прокурора не были представлены правильно во многих СМИ. Харунжен коснулся конкретно факта дачи взятки, никак не намекая на то, что Илан Шор может быть полностью освобожден от любого наказания за другие преступления, в которых участвовал, как вытекает из некоторых новостей.

Председатель Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча пояснил авторам Sic!, что, действительно, ст. 325, ч 4 Уголовного кодекса предусматривает освобождение от ответственности за дачу взятки (но не за другие преступления, например, хищение или отмывание денег), но только в том случае, когда явка с повинной сделана тогда, когда органам уголовного преследования не известно о совершенном преступлении.

По словам эксперта, „дело Шора с трудом вписывается в эту ситуацию. Хищение денег из BEM началось задолго до доноса. Мне не верится, что прокуратура не расследовали версию хищения из банков с помощью подкупа политиков. Если такая версия была, то Илан Шор не мог не понимать этого, а оправдание не могло иметь место”, - сказал Владислав Грибинча. Иначе говоря, своим заявлением генеральный прокурор дает понять, что следственные органы не допускали, что в процессе банковского мошенничества был подкуплен какой-либо чиновник

По мнению авторов статьи, на доносе Илана Шора стоит 13 октября 2015 года. Однако и Влад Филат и Илан Шор были вызваны и допрошены по делу BEM до этого доноса. Оба в тот же день, 21 июля 2015 года, за два с половиной месяца до доноса. В тот момент у Шора уже был статус подозреваемого, еще с февраля 2015 года. Таким образом, по их мнению, освобождение от уголовной ответственности является необоснованным.

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